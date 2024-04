Drake Bell le pide colaboración a Peso Pluma en un live. ¿Peso Pluma lo ignora?

En la plataforma X, antes conocida como Twitter, Peso Pluma está en tendencia junto a Drake Bell después de un momento icónico capturado por cibernautas durante un en vivo con sus fans.

Drake Bell pide colaboración a Peso Pluma

Peso Pluma lanzará su nuevo álbum "Éxodo" con colaboraciones de artistas como Arcángel. El cantante mexicano espera repetir el éxito que tuvo el año pasado al convertirse en el más escuchado en Spotify. Incluso Drake Bell mostró interés en colaborar con él, pero fue ignorado por Peso Pluma.

En el transcurso de una transmisión en vivo en la plataforma TikTok, el artista mexicano se encontraba conversando sobre su reciente álbum y respondiendo a los mensajes de sus seguidores. En ese momento, la reconocida estrella de Nickelodeon hizo acto de presencia y saludó a Peso Pluma. "Hola que haces guey".

Drake nuevamente mandó un mensaje al artista, diciendo: "Hacer una canción conmigo guey", aunque fue ignorado de igual manera.

"Doble P" dijo que los jóvenes deberían ponerse las pilas y que tienen el cerebro nuevecito, pero no se sabe si se refería a Bell o si fue una coincidencia. Muchos internautas creen que el mexicano no ignoró al estadounidense, sino que simplemente no pudo leer su mensaje entre tantos comentarios en el directo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL FIN DE SEMANA ENTRA LA PRIMERA OLA DE CALOR. ¿QUÉ ESTADOS AFECTARÁ?