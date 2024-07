Eddie Murphy habla sobre la broma que hizo David Spade sobre él en un programa en vivo

Eddie Murphy recordó haberse sentido ofendido por una broma "racista" que David Spade hizo sobre él durante un sketch de "Saturday Night Live" que se emitió hace casi 30 años.

Durante el episodio del sábado del podcast The Interview del New York Times, el actor y comediante de 63 años reflexionó sobre los altibajos que sintió que había tomado a lo largo de los años, especialmente de los medios durante los primeros años de su carrera.

"En los viejos tiempos, solían ser implacables conmigo, y mucho de eso era racista. Eran los años 80 y un mundo completamente diferente", dijo Murphy.

Murphy señaló que se mantuvo alejado de "SNL" durante años después del infame segmento. En 2015, el cómico hizo su primer regreso al programa para una breve aparición durante el episodio del 40 aniversario de “SNL”. Murphy presentó un episodio de "SNL" en diciembre.

¿Cuál fue la broma?

En el segmento, apareció una foto de Murphy en la pantalla con Spade diciendo: "Miren niños, es una estrella fugaz, pidan un deseo".

David Spade cuenta la reacción de Eddie Murphy ante broma

Spade compartió que Murphy gritó en un llamada que le hizo: "David Spade, ¿quién carajo te crees que eres? ¿En serio? ¿Quién carajo me persigue? ¡Maldito hijo de puta! Estoy fuera de mi alcance, ¿no lo sabes? No tendrías trabajo si no fuera por mí. ¿Hablas mierda de mí?' Etcétera, etcétera, etcétera... una y otra vez y haciéndome sentir como una mierda".

"Apenas hablé", recuerda. "Me quedé mirando a Rock con incredulidad. Fue mucho peor de lo que había imaginado. Quería disculparme, explicar el chiste, cualquier cosa, pero no se me ocurrió nada. Allí estaba uno de mis comediantes favoritos de todos los tiempos haciéndome pedazos. Había adorado a este tipo durante años, me sabía cada línea de su monólogo. Y ahora me odiaba. Realmente me odiaba".

