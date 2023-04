El Changoleón, cuya muerte fue confirmada este martes y quien fuera conocido por aparecer en el programa de televisión "Incógnito" de Facundo, aseguraba haber sido maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Samuel González Quiroz, nacido en Toluca, Estado de México, afirmó varios años antes de morir que fue maestro en la facultad de Psicología de la UNAM en los años 70, pero dejó de dar clases y se convirtió en artesano después de graduarse como licenciado en la materia.

“Fui maestro en la facultad de Psicología en el área de psicología clínica, daba clase de Diagnósticos en C.U.; soy licenciado pero ¿sabes qué? Tenía que dormir a la gente y eso no me late porque me llevo su cruz y no puedo, apenas puedo con la mía... Entré a la facultad en el 78 y salí como licenciado y no debo ninguna materia, pero no me gustó, por eso agarro y me convierto en artesano, tenía una matota (cabellera larga)”, contó el hombre en 2005.

Changoleón se hizo popular en el programa de Facundo y pasó de ser un extra a protagonista de sketches en la televisión abierta. Después de que el programa fuera cancelado, Samuel volvió a las calles y continuaba vendiendo artesanías para sobrevivir.

