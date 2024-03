El Gobierno de Canadá busca que los anticonceptivos femeninos sean gratuitos

El gobierno de Canadá planea ofrecer anticonceptivos recetados de forma gratuita como parte de su plan nacional de reembolso de medicamentos.

Gobierno de Canadá busca que los anticonseptivos sean gratuitos

La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, anunció que los anticonceptivos más comunes estarán cubiertos para nueve millones de mujeres en Canadá. Esto incluye los DIU, los implantes hormonales, la píldora anticonceptiva y la pastilla del día después. El anuncio se hizo durante una rueda de prensa en una farmacia de Toronto.

“Las mujeres deben ser libres de elegir los anticonceptivos que necesitan sin que el costo sea un obstáculo, así que los haremos gratuitos”, escribió el primer ministro, Justin Trudeau, en X.

El gobierno de Canadá ha anunciado un proyecto de ley que ampliará su sistema de salud pública para cubrir medicamentos para la diabetes y anticonceptivos. Actualmente, la píldora anticonceptiva puede costar hasta 300 dólares canadienses al año, mientras que el DIU hormonal puede llegar a costar 370 dólares estadounidenses por unidad. El plan beneficiará a más de 3,7 millones de canadienses, pero aún no se han revelado los costos y plazos asociados. El gobierno necesita el acuerdo de las provincias para implementar este programa.

¿Por qué son importantes los métodos anticonceptivos femeninos?

Los métodos anticonceptivos femeninos son importantes porque permiten a las mujeres tener control sobre su fertilidad y planificar de manera consciente si desean o no tener hijos. Además, estos métodos ayudan a prevenir embarazos no deseados, proteger la salud de la mujer y promover la igualdad de género al permitir que las mujeres tomen decisiones sobre su propia reproducción. También contribuyen a mejorar la calidad de vida al permitir a las mujeres elegir el momento adecuado para ser madres y evitar embarazos no planificados que puedan afectar su educación, carrera o bienestar emocional.

