Con la presentación en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, dio inicio la “Gira por la Libertad” de El Haragán y Cía por los Centros Penitenciarios de la Ciudad de México.

La banda de rock inició con una presentación ante mil 500 personas privadas de la libertad del Reclusorio Sur, quienes estuvieron presentes en la explanada del auditorio donde presenciaron durante tres horas los éxitos más representativos de grupo.

Se arman el baile

La legendaria agrupación hizo que los presos armaran el slam mientras cantaban y bailaban canciones como: ‘Mi Muñequita Sintética’, ‘Él No lo Mató’, “En el Corazón no hay Nada’, ‘No Estoy Muerto’ y ‘Bajando la Esquina’, entre otros temas.

El Haragán continuará su gira durante 2024 en otros reclusorios de la CDMX donde se tiene contemplado que visite en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, la Penitenciaría de la Ciudad de México, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

