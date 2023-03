Elon Musk: Se burló de empleado con discapacidad; después ofreció disculpas

Una discusión en Twitter fue la que vivió el multimillonario Elon Musk con un usuario llamado Haraldur Thorleifsson, quien aseguró que era empleado de la red social, pero sufre una discapacidad.

"Su jefe de recursos humanos no puede confirmar si soy un empleado o no", escribió Halli, como lo conocen sus amistades en su vida cotidiana, a lo que Elon Musk le pidió que argumentara que era lo que hacía en su trabajo.

Thorleifsson comentó todas las labores que realizó y fue el momento en el que Elon Musk se burló del usuario que tiene una discapacidad.

"No hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina”, escribió Musk en otra publicación hecha en sus redes sociales.

"No puedo hacer trabajo manual durante largos períodos de tiempo sin que mis manos comiencen a tener calambres”. Sin embargo, puedo escribir durante una hora o dos a la vez. Esto no fue un problema en Twitter 1.0 ya que yo era un director sénior y mi trabajo consistía principalmente en ayudar a los equipos a avanzar, brindarles consejos estratégicos y tácticos”, señaló Halli.

ELON MUSK SE DISCULPA

Elon Musk se disculpó tiempo después por las afirmaciones equivocadas que había realizado sobre el trabajador de Twitter.

"Me gustaría pedir disculpas a Halli por mi mala interpretación de su situación. Estaba basada en cosas que me dijeron que eran falsas o, en algunos casos, ciertas, pero no significativas. Es una larga historia. Es mejor hablar con la gente que comunicarse vía tuit", sentenció Musk

