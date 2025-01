‘Emilia Pérez’: Adriana Paz niega que se esté glorificando al narco en la película

La película ‘Emilia Pérez’ se estrenó este jueves en las salas de cine a nivel nacional. Además, también se dio a conocer que rompió récord de nominaciones en los premios Oscar al estar en 13 categorías.

Antes de su proyección en México, la cinta empezó a tener cientos de críticas por tocar el tema de los desaparecidos y el narcotráfico de una manera no tan profunda y llevarla al terreno de lo musical.

Adriana Paz defiende a ‘Emilia Pérez’

Al respecto, Adriana Paz, la única mexicana que sale en la producción francesa junto a las actrices estadounidenses Zoe Zaldaña y Selena Gomez, salió en defensa de ‘Emilia Pérez’ ya que siente que la están juzgando sin antes verla.

Adriana Paz hace el papel de 'Epifanía' en 'Emilia Pérez' / Especial|

La actriz, que hace el papel de ‘Epifanía’, reconoció que los temas de los que todos hablan no se tocaron a fondo, pues no es el tema principal de la película, pero sabe que a los mexicanos le duelen por la falta de respuesta de las autoridades.

“Si hubiera ido sobre eso, quizás sí hubiéramos podido ir mucho más profundo, pero la peli es una película sobre un ser que un día dijo yo no soy esto, quiero ser otra cosa, quiero ser quien yo soy”, nos contó.

‘Emilia Pérez’ no defiende al narcotráfico

Adriana Paz mencionó que en ningún momento la producción cinematográfica fue irrespetuosa con esos temas y mucho menos al final de la cinta para que se esté glorificando al narcotráfico.

La actriz mexicana juega un papel importante dentro de la película / Especial|

“Yo no creo que se santifique al narcotráfico porque cuando la gente agradece a ‘Emilia’, la gente no sabe que ella era ‘Manitas’. Entonces ellos están agradeciéndole a una mujer que vino a hacer algo por ellos, a intentar hacer algo por ellos, y eso no desestima ni anula ni desaparece todo lo que las personas en México están haciendo por sí mismas, porque muchas veces el gobierno no tiene la capacidad o no tiene el interés de hacerlo”, expuso.

La artista, que ya ha trabajado en producciones internacionales, dijo que al final todo es ficción dentro de la película pero no por eso hay que hacer de menos los problemas de México y menos de los desaparecidos pese a la indiferencia del Gobierno.

Los premios para 'Emilia Pérez' se están multiplicando / Especial|

“Y no por eso se anula todo lo que la gente sí está haciendo en México en la realidad. Todas las madres buscadoras, todos los seres que de pronto un día no encuentran a su familiar y van a todas las instituciones y no son escuchadas porque son un número más. Y entonces tienen que hacer ellos mismos su trabajo.

“De ninguna manera queremos decir que eso no existe… hay lugares en mi país de tanta miseria, de tanto abandono, de tanta tristeza y creo que muchas veces la gente se queda sola entre estas batallas, entre los criminales y los gobiernos, muchos de ellos, indiferentes ante la situación del pueblo”, finalizó.

