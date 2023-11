Emily Ratajkowski tiene en mente empezar a escribir un libro nuevo donde hable de las crisis en los matrimonios jóvenes que luego terminan separándose.

En entrevista para la revista Vogue Australia, la modelo dijo que quiere romper con ese mito de que las parejas nuevas no se divorcian porque aún ven futuro en su relación, cuando muchas veces ya no se toleran.

“No puedo creer que no haya más libros sobre el fracaso de los primeros matrimonios. He leído mucha literatura sobre el divorcio, pero tiende a tratar sobre familias que terminan después de que los hijos crecen. Creo que muchas mujeres se están divorciando a edades más tempranas, y es un tabú y hay un gran estigma en torno a ello", declaró.

La modelo es un claro ejemplo…

La también actriz, de 32 años, ya pasó por un divorcio el año pasado con el modelo Sabastian Bear-McClard y fruto de ese amor tuvieron un hijo.

Su relación sólo duró cuatro años y bajo esa experiencia, Emily contará lo que viven las personas en una relación joven. Además busca exponer la igualdad dentro del matrimonio.

“Nuestro mundo ha cambiado mucho porque las mujeres ganan, si no la misma cantidad de salario, más dinero que sus parejas. Y luego también cargan con las responsabilidades emocionales y físicas, el trabajo en el hogar. El matrimonio no siempre es un trato tan justo como solía ser, o al menos como se suponía que debía ser. No estoy segura de si alguna vez fue un trato justo, por lo que no debería ser vergonzoso para ellos alejarme de ese trato. Me gustaría escribir más sobre eso", finalizó.

