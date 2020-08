Empleado con discapacidad es liquidado con $62 pesos

Una historia más de injusticia en el sector laboral de México. Conchi León, dramaturga yucateca, puso en evidencia la insensibilidad de las empresas con el manejo de sus empleados cuando deciden liquidarlos.

A través de redes sociales, la actriz y maestra de artes escénicas compartió una publicación donde muestra cómo su hermano con discapacidad fue finiquitado por el hotel en el que trabajaba por la cantidad de $62 pesos mexicanos.

Además, durante el posteo, Conchi León explicó que a pesar de la emergencia sanitaria por Covid-19 que afecta al territorio nacional, la empresa no tomó las medidas preventivas y expuso al hombre con capacidades diferentes al hacerlo asistir en tres ocasiones para recibir el cheque pendiente.

"Como saben, mi hermano tiene discapacidad intelectual, del CREE lo mandan a empresas 'amigables'. Lo despidieron antes de la pandemia, hace unos días le avisaron que pasara por su liquidación.

"Me molesta un chingo no sólo por su problema, me molesta porque lo exponen a salir en medio de la pandemia, no sólo una, tres veces, me molesta que gastó más de lo que recibió, me molesta la insensibilidad de no decirle cuánto le iban a dar y así no gastar ni exponerse a lo pendejo", externó la dramaturga.

