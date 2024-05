En Uruguay, acusación a Brian 'N' no tomó relevancia en medios deportivos

Luego de que se diera a conocer que el jugador Brian “N” fue acusado por presunta "violación agravada" y "aprovechamiento de confianza", en Uruguay, su país natal, no fue un tema de relevancia en medios deportivos.

El periodista charrúa, Damián Tiscornia, hablo con RÉCORD y dio su opinión al respecto.

“Aquí en Uruguay no es un tema que se le haya dado importancia. Que esté en portadas de periódicos, como que exista una preocupación, o que Uruguay no pueda tener al jugador por el problema acusación que está teniendo”, declaró.

“Hoy en día estamos pensando en el partido de Peñarol en la definición de Copa Libertadores, Fase de Grupos para Mundial de Clubes, más que nada el foco se ha puesto ahí y no en la acusación de Brian”, continuó.

Incluso, Damián, que es miembro de Círculo de Periodistas Deportivos en Uruguay, señaló que a pesar de que no lo conoce, duda que un jugador profesional se meta en esos problemas. Sin embargo, no descartó que fuera verdad.

“A él no lo conozco específicamente. Sé que es un buen jugador, sinceramente no creo que las cuestiones que le hacen a él, no que no sean verdad, pero dudo que un jugador pueda llegar a hacer ese tipo de cosas, siendo una persona pública me costaría aceptar que sea verdad”, argumentó.

Por otra parte, en el tema deportivo, declaró que Brian “N” puede ser una pieza importante para Marcelo Bielsa en esta Copa América, sin embargo, no como titular.

