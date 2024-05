Israel Reyes sobre el polémico penalti en la Final: 'No sé fingir una falta'

Israel Reyes se ha convertido en un ídolo del americanismo. El defensa central, reconvertido en lateral derecho, fue clave en el desempeño del América durante la Liguilla del Clausura 2024. Primero, con un cabezazo decisivo, marcó el gol que llevó a las Águilas a la Final al vencer a Chivas en las Semifinales.

En la Final contra Cruz Azul, cuando el equipo parecía desorientado, Reyes tuvo una jugada destacada en el área rival. Al igual que en sus tiempos de niño delantero, sufrió una falta de Rotondi que resultó en el penalti convertido por Henry Martín, asegurando así el título número 15 para el club y el tan deseado Bicampeonato.

En una entrevista con MILENIO-La Afición, Reyes habló sobre la polémica jugada, admitiendo que su vida ha cambiado drásticamente en los últimos seis meses y describió el título con las Águilas como una experiencia inigualable.

“Entonces, ¿qué te digo? O sea, yo no te puedo fingir una falta, a eso voy, sabes, es a lo que me refiero, no te puedo fingir una falta, porque no se da en mí, lo he hablado con mi familia después del partido; ellos me conocen, me dijeron, ‘hijo, obviamente te pega, ¿no?’; les dije: ‘obviamente, yo no sé fingir una falta, nada’, nunca lo he hecho, nunca me pasó, creo que toda mi carrera he sido un jugador recto. Así de sencillo, así soy y esa es mi respuesta”, explicó Reyes.

