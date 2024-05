Miguel Layún denuncia 'falta de unión' entre futbolistas de la Liga MX

Miguel Layún se robó los reflectores y puso sobre la mesa el tema de la unión que debería existir entre los jugadores de la Liga MX en pro de luchar por sus derechos.

A pesar de la existencia de la AMFPro (Asociación Mexicana de Futbolistas) desde hace años, Layún señaló un profundo sentido de desconfianza y apatía que impide la consolidación de una fuerza colectiva.

"Puede partir desde la ignorancia del poder que puede obtenerse si estuviéramos todos unidos, al final, cuando tú estás peleando por intereses comunes y a su vez tienes que cuidar tus intereses personales, es muy complejo. La gente tiene que estar dispuesta a perder, va a sonar feo y agresivo, pero es como una guerra, no puedes ir a la guerra pensando que todo va a ser color de rosa", dijo en entrevista con David Faitelson.

El exjugador mexicano enfatizó el temor de muchos a asumir las consecuencias y sacrificios que conlleva la lucha por los derechos, y señaló la falta de solidaridad entre los futbolistas mexicanos, contrastando esta situación con experiencias pasadas en otros países, como España, donde la unión entre jugadores ha sido más evidente.

"En general no se está dispuesto a pagar el costo que conlleva unirte y pelear por ciertos derechos como jugadores, donde rodarán cabezas de manera pública o no. Los jugadores están dispuestos a pagar ese precio, me recuerda hace muchos años, una conferencia de Iker Casillas con seleccionados de un posible parón de la primera división de LaLiga si no se le finiquitaran adeudos a clubes de segunda división, eso habla del compromiso que hay, pero tienen que estar todos en un mismo barco", agregó.

