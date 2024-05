Taboada quiere que el estadio de Cruz Azul se quede en CDMX; ya lo habló con Víctor Velázquez

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, de la coalición Va X la CDMX, afirmó que le gustaría que el estadio de Cruz Azul permanezca en la capital del país e incluso aseguró que este tema ya lo platicó con Víctor Velázquez.

"He platicado con Víctor Velázquez y yo me comprometí con él que después del dos (de junio) vamos a hacer un planteamiento mucho más serio, a mí me gustaría que el estadio de Cruz Azul se quedara en la Ciudad de México", aseguró Taboada en el programa de los Informantes en RÉCORD.

Por otra parte, Santiago comentó que su deseo es que la CDMX sea el referente deportivo del país y esto es la gran oportunidad para que la ciudad tome el gafete de importancia en el plano deportivo.

"La Ciudad de México tiene que tener diferentes recintos deportivos, yo quiero que la Ciudad de México se vuelva el referente deportivo del país, es la gran oportunidad de regresarle a la Ciudad eso", señaló el candidato.

