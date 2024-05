Chertorivski acusa al ex portero del América Adrián Chávez de declinar en favor de Taboada, a cambio de 15 mdp

A unos días de que se lleven a cabo las elecciones, Salomón Chertorivski acusó a Adrián Chávez, ex portero del América y aspirante a la alcaldía de Xochimilco, de declinar en favor del también candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, a cambio de varios millones de pesos.

Fue apenas el lunes cuando el ex arquero de las Águilas renunció a su candidatura por Movimiento Ciudadano para ser alcalde de Xochimilco, declinando en favor del candidato de la coalición del PAN, PRI y PRD, Gabriel del Monte, argumentando que es mejor el proyecto encabezado por Taboada para la Ciudad de México.

“Creo que debemos de construir un Xochimilco sólido y creo que podamos en sólo proyecto, y obviamente con nuestro líder (Santiago Taboada) que llevamos tanto tiempo de conocernos, te agradezco porque realmente el proyecto que queremos es un proyecto sólido, queremos un proyecto sólido, queremos a Xochimilco y estoy seguro que contigo lo vamos a lograr porque hay grandes cosas que has prometido, y estoy seguro que lo vamos a lograr”, comentó el arquero de las Águilas en la década de los 80 y 90.

En respuesta, Salomón Chertorivski candidato de MC al Gobierno de la Ciudad de México, acusó a Chávez de haber cambiado de partido por dinero, pues según él recibió 15 millones de pesos para sumarse al proyecto de Taboada.

“Les voy a decir, con todas sus letras: El señor Chávez se acercó con Alejandro Piña, nuestro dirigente, y nos dijo ‘Taboada me está ofreciendo 15 millones de pesos para irme con ellos, si ustedes me dan 10, me quedo’”, fue la acusación del candidato emecista.

Chertorivski concluyó diciendo que “los priístas y los panistas están desesperados porque están viendo el crecimiento de Movimiento Ciudadano”, además de que exigió al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) “investigar de dónde sale ese dinero en efectivo que pagan para que se bajen candidaturas”.

