Brian "N" aún se encuentra en México, se revela en RÉCORD+

Luis Castillo confirmó que el futbolista Brian 'N', que tiene una denuncia por presunta violación agravada y aprovechamiento de confianza, continua en nuestro país.

De acuerdo a algunas fuentes de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, señala que aún está a la espera de la judicialización para poder proceder en los términos legales correspondientes, asimismo, Castillo confirmó que un par de fuentes pudieron confirmar que el futbolista permanece en México.

La demandante presentó la denuncia ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, perteneciente a la FGJCDMX, donde detalló lo ocurrido tanto con Brian 'N' como con Gera 'N' y con Sebastián 'N'

'No se juega con la información'

Luis Castillo comentó que, al menos en redes sociales, han existido quejas sobre el tiempo en el que se dio a conocer la información, reclamando que no se dio a conocer antes de uno de los eventos más importantes en la Liga MX.

"¿Es qué por qué no lo dieron a conocer el domingo? Yo iba entrando al estadio, ahí es cuando me llega la información, tocó base contigo (Alejandro Gómez) y lo primero que decidimos es tener más información, no solo un dicho, ¿Por qué la sacamos hasta ayer? Porque hasta ayer tuvimos los elementos necesarios, no jugamos con la información", comentó.

Asimismo, Alejandro Gómez dio a conocer que, de acuerdo a información de Carlos Jiménez, el evento entre la denunciante y Brian 'N' habría ocurrido desde el pasado 10 de mayo.

