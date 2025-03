Mr. Doctor se disculpa con Maryfer Centeno: “Fui violento con ella”

El pleito que comenzó hace más de medio año entre Mr. Doctor y Maryfer Centeno ha llegado a su fin tras llegar a un acuerdo entre ambas partes para evitar más el desgaste económico y emocional.

Recordemos que el youtuber se la pasaba criticando y ofendiendo a la grafóloga por los análisis que venía haciendo de las personas y famosos, que para él carecían de todo método científico y de charlatana no la baja, pero lo peor fue cuando ya empezó a insultarla.

El punto llegó al grado que la creadora de contenido decidió demandar a su crítico por discriminación y amenazas por todas las agresiones verbales y desprestigio que recibió durante su pelea.

Mr. Doctor terminó disculpándose por ofender a Maryfer Centeno en repetidas ocasiones

Mr. Doctor y Maryfer Centeno llegan a un acuerdo

Erik Rauda, abogado del caso y quien intervino para que la guerra terminara, dijo que ambas partes llegaron a un acuerdo, el cual no revelaría, pero más tarde Mr. Doctor sacó un video disculpándose con Maryfer Centeno por su mal actuar y donde reconoce que fue violento.

“Los últimos meses han sido difíciles para Maryfer Centeno, todo tras la publicación de diversos vídeos en donde fui violento con ella, además de atacar su trabajo como grafóloga, una disciplina que es lícita y que tiene validez en diversas instituciones como la SEP, la UNAM y el Poder Judicial. Sin embargo, mis comentarios desataron un conflicto profundo”, detalló.

La grafóloga demandó al Mr. Doctor discriminación y amenazas

El médico de profesión, pero que prefirió dedicarse a la farándula, expuso que se comprometió a no repetir tales actos de conducta y pide a la gente detener los ataques contra la grafóloga.

“No hubo pretexto para utilizar un lenguaje tan agresivo, y reconozco que emplear dichos calificativos fue un error grave que no se puede justificar de ninguna manera. Asumo el compromiso de no repetir este comportamiento contra Maryfer… Exhorto a la comunidad en redes sociales a detener los ataques hacia todos los involucrados en esta polémica”, declaró no sin antes agradecer al abogado Rauda por la labor que hizo en el caso.

DISCULPAS PÚBLICAS a MARYFER CENTENO | Mr Doctor pic.twitter.com/KUfbq9E94h — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) March 5, 2025

