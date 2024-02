Enamora Río Roma en festival Atzán 2024; hacen vibrar a 10 mil fans

Río Roma conquistó con su pop romántico y endulzó los 10 mil corazones que se dieron cita en el escenario principal del Festival Internacional de las Artes Atzán 2024, Edición Intermunicipal, en Atizapán de Zaragoza.

Como parte de su gira Rojo Tour, los hermanos José Luis y Raúl Ortega hicieron correr ríos de miel en las inmediaciones del Palacio Municipal con éxitos de amor, de desamor, para la persona correcta, la incorrecta y para dedicar -por supuesto- a la persona favorita.

En punto de las 20:00 horas aparecieron en el escenario y la emoción hizo estallar hasta al corazón más frío.

“Buenas noches, Atizapán. ¡Qué gente tan bonita! Van a pasar cosas increíbles esta noche”, advirtieron.

El primer tema con el que apagaron el frío de la noche fue “Te adiviné” y, a partir de ese momento, el público no dejó de corear sus éxitos.

Continuaron con “TQMM”, “Contigo”, “Por eso te amo”, “Caminar de tu mano” y “Princesa”.

Y también sedujeron los oídos con un set acústico que incluyó temas como “Día de suerte”, “Todo cambió”, “Te dejo en libertad”, “Perdón perdón” y “Amigos no”.

Y en 3 minutos hicieron un viaje por la historia con la proyección de un documental de Río Roma.

“Si tienes un sueño, ve por él, porque si nosotros pudimos, tú también”, contaron.

Y luego tomaron “Tan solo un minuto” para que, por su actuación, Pedro Rodríguez Villegas, Presidente Municipal de Atizapán de Zaragoza, entregara a Río Roma un reconocimiento y una estatuilla representativa de la Diosa de las Artes Atzán.

“Estamos muy honrados con la presencia de Raúl y José Luis. Que se note esa buena vibra, porque este festival es lo que quiere generar, una buena convivencia familiar”, mencionó el Alcalde.

También, en su repertorio, incluyeron un set regional con temas como “Mi mayor anhelo”, “Tú me gustas”, “El color de tus ojos”, “Yo ya no vuelvo contigo”, “Ya es muy tarde”, “De los besos que te di” y “Fuerte no soy”.

Y no sólo hubo música y romanticismo, también dinámicas con las y los asistentes en el escenario.

El cierre se acercaba con “Todavía no te olvido”, “No lo beses”, “Me cambiaste la vida” y la canción más esperada y ovacionada de la noche puso punto final a la segunda noche: “Mi persona favorita”.

A lo largo del día, hubo más actividades del Festival, entre ellas las obras “Fiebre de Sábado por la Noche”, en el Mercado Amarillo de la Colonia Ampliación Emiliano Zapata II; y “Timbiriche, El Musical”, en el Teatro Zaragoza, a las que acudió el Alcalde Pedro Rodríguez.

También se presentó la obra para toda la familia “Fantasy On Parade”, en el Palacio Municipal; la puesta en escena “Maléfica: El Hechizo de Hada”, en el Campo de Fútbol de la Colonia El Jaral; y la obra “Dos más Dos”, en el Centro Cultural Luis Nishizawa.