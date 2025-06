Erik Per Sullivan no volverá como Dewey en el revival de Malcolm in the Middle

El revival de Malcolm in the Middle de Disney+ reunirá a la mayoría del elenco original , Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Christopher Masterson y Justin Berfield. Sin embargo, el actor que interpretó a Dewey, Erik Per Sullivan, ha decidido no regresar.

El actor que interpretó a Dewey, Erik Per Sullivan, ha decidido no regresar.

En el reciente episodio del podcast Fly on the Wall, Bryan Cranston explicó la razón:

"Hablé con Erik y le dije: '¡Tenemos el programa! Va a regresar.' Él me respondió: '¡Eso es fantástico!' Y le dije: 'Sí, estamos esperando contar contigo nuevamente.' Y él dijo: 'No, no, no quiero hacerlo. Pero es fantástico.'"

Además, Cranston agregó más detalles sobre la decisión de su excompañero de reparto:

"Actualmente está estudiando en Harvard. Es realmente muy inteligente, y está haciendo su maestría allí en este momento.""Así que no estoy interesado en hacerlo."

El revival de cuatro episodios se espera que se estrene en diciembre de este año.

Per Sullivan, tras finalizar la serie original en 2006, se alejó de la actuación y se enfocó en sus estudios. Actualmente, está cursando una maestría en Harvard y no planea regresar a la actuación.

Disney+ ha recasteado al personaje de Dewey, ahora interpretado por Caleb Ellsworth-Clark. Las grabaciones finalizaron en mayo de 2025 en Vancouver, y el revival de cuatro episodios se espera que se estrene en diciembre de este año.

El regreso de "Malcolm in the Middle" reunirá al elenco original y contará con nuevas incorporaciones, respetando la decisión de Erik Per Sullivan de no participar.

Actualmente, está cursando una maestría en Harvard y no planea regresar a la actuación.

