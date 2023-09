¿Es 50 por ciento argentino? Cristian Castro es criticado por su acento al hablar de Luis Miguel

El cantante mexicano Cristian Castro ha sido objeto de burlas y comentarios en las redes sociales después de una entrevista en la que utilizó un acento argentino al hablar de Luis Miguel. Esta curiosa elección lingüística llamó la atención de los internautas, generando una oleada de reacciones en línea.

La controversia en torno a Cristian Castro y Luis Miguel no es nueva, ya que ambos artistas han tenido una relación marcada por altibajos a lo largo de los años. Sin embargo, en una reciente entrevista, Castro dejó a muchos perplejos al responder preguntas sobre su relación con el "Sol de México" utilizando un acento argentino. En particular, su actitud hacia Luis Miguel en un concierto en Argentina también llamó la atención, ya que, a pesar de estar en primera fila, el cantante mexicano no reconoció al ícono musical ni interactuó con él.

La historia de amistad y enemistad entre Cristian Castro y Luis Miguel tiene sus raíces en eventos pasados, incluyendo relaciones sentimentales compartidas, como la de la modelo Daisy Fuentes. Este episodio ha sido recordado por muchos como parte del trasfondo de las tensiones entre los dos artistas.

Mientras tanto, Luis Miguel continúa siendo un tema candente en las noticias y redes sociales, no solo por su regreso a los escenarios, sino también debido a las declaraciones de su ex pareja, Aracely Arámbula, quien ha reafirmado que el cantante no mantiene una relación cercana con sus hijos.

