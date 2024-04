"Es un acosador de hombres", así se refirió Gustavo Adolfo Infante de Pedro Sola

Además de amargado, Pedro Sola es un acosador de hombres, así lo aseguró Gustavo Adolfo Infante, quien no se guardó nada y aseguró que el conductor del programa Ventaneando no es de su agrado e incluso lo calificó como “insoportable”.

El ahora director de espectáculos de Imagen Televisión, fue entrevistado por Karime Prindter, y ahí fue cuestionado sobre qué opinaba de Pedro Sola, y dejó claro que no es alguien que le caiga bien.

“No lo soportó. Me parece un viejito amargado, pesado, insoportable el pin... viejito y que además habla mal de la gente.

“A parte es un acosador de hombres. Yo tengo compañeros de que Pedrito se los ha acosado, a parte es vecino de mi mamá en Polanco, entonces me lo he encontrado un par de veces ahí en la tienda que está enfrente de su casa, a lado de la casa de mi mamá. Me parece insoportable, yo no lo saludo, que ni se me acerque, es un pesado, el personaje ese del 'Tío Pedrito' no lo comparto”, dijo Infante.

Pro todo lo contrario ocurrió cuando Karime le preguntó a Gustavo Adolfo por Juan José Origel, de quien dijo que además de ser simpático, no le cambiaría nada.

“Es un cuate adorado que tiene toda la vida y no le cambiaría nada, pero le admiro el don de gente que tiene. Es un cuate super simpático y es un cuate que se hace muy amigo de los artistas”, comentó el periodista.

