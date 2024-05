¿Es verdad que influencer mexicana sufrió infarto cerebral por inyectarse botox? Aquí te contamos

En las últimas horas las redes sociales han mostrado preocupación y sorpresa por el caso de la influencer mexicana Jousfit, quien aparentemente sufrió un infarto cerebral luego de inyectarse botox en la frente, sin embargo, aquí te contamos lo que en realidad sucedió.

Todo comenzó con un publicación en su cuenta de Instagram donde la propia influencer, dedicada al contenido de vida fitness, compartió que se sometería a una cirugía estética de menor riesgo en una clínica de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos.

“Dije que no lo iba a volver hacer y aquí estoy. Me vengo a poner un poquito de botox porque arrugo demasiado la cara", comentó la mujer.

Sin embargo, sus seguidores entraron en shock cuando posterior a ese anuncio, mediante la misma cuenta de Instagram, el novio de la influencer, llamado Óscar, compartió una serie de videos en donde señala que Jousfit sufrió un infarto cerebral, ya que tuvo una reacción alérgica al botox e incluso se le ve siendo trasladada en camilla a un hospital.

“Soy Óscar. Jou tuvo una reacción alérgica muy grave, se desmayó y se convulsionó”, escribió en una primera publicación, mientras que en una segunda con la imagen sobre una computadora de una resonancia magnética agregó: “Le encontraron que tuvo un infarto cerebral”.

La preocupación de los seguidores de la influencer no se hizo esperar, pues incluso salieron noticias que aseguraban que había muerto, sin embargo, recientemente la propia Jousfit compartió histories en su cuenta de Instagram en donde aclara que está viva y explica qué fue lo que en realidad sucedió.

La influencer Jousfit desmiente su muerte

“Aquí estoy, no me maten, esperen. Sí estuvo horrible, no fue normal lo que pasó. El tema de lo del infarto, ya nos dijeron, porque hoy tuve demasiados estudios en la cabeza para descartar que no haya sido epilepsia, porque no fue normal que me convulsionara. Salió que el infarto me dio hace mucho, cosa que no entiendo, porque uno se acordaría de esas cosas, pero no fue por el botox, ya descartado”, comentó en un breve video.

En una posterior publicación señala que el hecho de haberse desmayado y sufrir convulsiones mientras le era aplicado el botox en la frente podría ser por dos razones: una, que el botox hubiera estado mezclado con otras sustancias y eso le hubiera provocado una reacción como un choque anafiláctico, aunque señala que es poco probable.

La otra posible razón es que haya sufrido un miedo a ver algo, en este caso la aguja con el botox, que le haya provocado desmayarse, y eso se haya mezclado con una baja de azúcar y presión, aunque en este caso señala que antes del procedimiento desayunó y además su dieta está basada en muchos alimentos que contienen carbohidratos.

“Si no me hubieran inyectado glucosa, no la hubiera contado”, comentó Jousfit.

