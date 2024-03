¿Escaneo de iris a cambio de criptomonedas? Esto es lo que sabemos

Hace unos días se ha viralizado el escaneo de la iris, lo que ha generado cierto temor en los individuos. ¿Pero de qué se trata esto?

Las personas no canjean su iris por una moneda digital. Una vez verificadas, tienen la opción de recibir un token de Worldcoin (WLD). El propósito de esta iniciativa es hacer que Worldcoin sea accesible y equitativo para todos los individuos, ya que el objetivo del proyecto es establecer la red financiera e identitaria más grande e inclusiva. Estos tokens están diseñados para brindar a las personas una forma de participar en la economía digital sin requerir una inversión directa en Worldcoin.

¿Existen riesgos por escaneo de iris?

El proyecto de Worldcoin no recopila ni almacena datos biométricos de forma obligatoria. Es un proyecto voluntario que busca proteger la privacidad individual y dar control sobre la información a las personas. Los datos biométricos solo se almacenan si las personas eligen hacerlo para entrenar los modelos del proyecto. Estos datos están encriptados y almacenados de forma segura. Para utilizar el Orb, los usuarios deben registrarse y confirmar su consentimiento en la aplicación World App. Además, la información también está disponible públicamente a través del blog de Worldcoin.

¿Worldcoin utiliza datos biométricos para entregar dinero digital a cada individuo?

La Fundación Worldcoin y Tools for Humanity no comparten datos personales con personas ajenas al proyecto. Worldcoin empodera a los individuos al permitirles controlar su privacidad en línea sin necesidad de proporcionar información personal. La organización sin fines de lucro no monetiza su producto actualmente, pero podría hacerlo en el futuro para financiar operaciones sin explotar datos de usuarios.

¿Qué es el escaneo de iris?

El escaneo de iris es una tecnología biométrica que utiliza la lectura de los patrones únicos presentes en el iris del ojo para identificar a una persona de manera segura y precisa. Esta técnica se utiliza en sistemas de seguridad, control de acceso y verificación de identidad. El escaneo de iris es considerado uno de los métodos más seguros de identificación biométrica debido a la alta precisión y la dificultad de falsificación.

¿Qué son las criptomonedas?

Las criptomonedas son monedas digitales que utilizan criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. No están respaldadas por ningún gobierno o entidad central, lo que las hace descentralizadas y más seguras. Las criptomonedas más conocidas son Bitcoin, Ethereum y Litecoin. Se utilizan principalmente como medio de intercambio en transacciones en línea, pero también se pueden utilizar como inversión o para realizar pagos en establecimientos físicos que las acepten.

