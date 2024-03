¡Daniel Bisogno está de regreso y compartiendo detalles de su recuperación!

Después de una semana de haberse dado de alta del hospital por su propia voluntad, Daniel Bisogno hizo su regreso al programa 'Ventaneando'. Lo hizo enviando un audio a Pati Chapoy en el que habló sobre cómo ha estado recuperándose.

Daniel Bisogno envía audio a Pati Chapoy

"Yo aquí en recuperación en la casa, todo el día son terapias, todo el día, pero me he recuperado bastante bien para todo. Aquí estoy, todavía desplazarme no puedo, porque no puedo subir todavía bien la escalera, fueron muchos días entubado, estoy ya moviéndome casi casi al 100, pero todavía me falta un poco", añadió el conductor.

El conductor agradeció a su jefa Pati Chapoy por arreglar el papeleo y el seguro para que pudiera ser dado de alta, diciendo que apareció en su vida como un ángel.

El conductor ha recuperado casi por completo su voz, aunque a veces parece tener dificultades para respirar y habla de manera pausada, pero está dispuesto a seguir compartiendo información sobre su estado de salud con el público.

"Ustedes díganme si quieren que haga a lo mejor un mensaje de voz mientras, aunque estoy mejor que otras veces, creo yo, todavía estoy flaquito, pero ustedes, para cualquier cosa que quieran que diga y eso pues estoy puesto", añadió.

Pati Chapoy expresó su deseo de que el "Muñe", como se le conoce, se recupere por completo y le envió fuerza y admiración.

¿Por qué estuvo internando Daniel Bisogno?

Después de ser dado de alta del hospital hace unos días, Daniel Bisogno sigue en proceso de recuperación tras haber estado internado por varias semanas debido a una infección pulmonar.

