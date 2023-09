Está todo listo para el arranque del festival ARRE

Es momento de limpiar las botas y desempolvar los sombreros para que te le lances al Festival Arre, este 9 y 10 de septiembre en el Foro Sol.

Los organizadores del evento eligieron, para esta primera edición, a los mejores exponentes del regional mexicano para levantar el polvo con tanto baile que estará repartido en tres escenarios.

Pura diversión, para el sábado, los corridos tumbados estarán a cargo de Natanael Cano. Pero para agarrar ambiente, antes del artista principal, Fuerza Regida, La Arrolladora Banda El Limón, Alicia Villareal y Marca MP, te pondrán a cantar a todo pulmón.

Para armar el baile en pareja, saldrá Caballo Dorado, Los Cadetes de Linares, La Chiquis, Zona Rika Y Banda Pequeños Musical. Ya para el segundo día, Peso Pluma busca conquistar la CDMX, pero no estará solo; lo acompañan Edén Muñoz, Pesado, Ramón Ayala, La Sonora Dinamita, Banda Machos y muchos más grupos.

Todavía alcanzas boletos para no quedarte fuera de este gran bailongo. Esto es lo que sí puedes y no llevar al baile.

PERMITIDO

BOLSAS: Pequeñas, mochilas de un solo compartimento, cangureras o bolsas de mano (máximo 30cm x30cm).

•PARA EL SOL: Lentes, sombreros, bloqueador cerrado.

•CELULARES: Ten cuidado para que no lo pierdas en el baile.

•CUIDADOS: Tapones para los oídos, pomada de labios y lipgloss cerrado.

•PA’ LA BELLEZA: Maquillaje en polvo, tampones/toallas sanitarias.

•LUCES: Químicas suaves o vestuarios que tengan luces químicas y no sean proyectiles.

•MUÑECOS INFLABLES: Pero deben de estar desinflados al momento de entrar al festival.

•MEDICINAS: Solo de prescripción (es necesario traer prescripción de un doctor).

•CHICLES. Pero en paquetes cerrados.

•CÁMARAS: No profesionales de flash; cámaras de grabación que midan menos de 12 cm (Sony Action Cam, GoPro, etc.) y bastones de GoPro extensibles.

•TU BOLETO: No debe de estar maltratado.

•IDENTIFICACIÓN: Que sea oficial (INE o Pasaporte) en caso de querer entrar a áreas 18+.

•ACTITUD: Trae la mejor buena vibra, así como ropa y zapatos cómodos. En caso de lluvia pueden portar impermeables.

NO PASA

•SUSTANCIAS: Las que sean ilegales o bebidas alcohólicas.

•ENCENDEDORES: Tampoco cigarros, cigarros electrónicos y vaporizadores.

•MASCOTAS: No hay espacio o lugares para ellas.

•LÁSER: Y luces químicas duras que pueden servir como proyectiles, guantes de LED.

•MEDICAMENTO: Gotas para los ojos, medicamentos de venta libre.

•VASOS: De vidrio, latas, vasos de plásticos, botellas o hieleras.

•PLUMONES: Plumas o pintura en lata.

•ARTÍCULOS: Cadenas largas o joyería con picos.

•IMPENSABLE: Casas de campaña, sombrillas grandes, sillas o cobijas.

•BOLSAS: Bolsas grandes, mochilas o bolsas de mano mayores a los 30cm x 30cm.

•PELUCHES: Pelotas o Frisbees.

•ARMAS: Navajas, spray de pimienta, pirotecnia, etc.

•CÁMARAS: Fotográficas profesionales, cámaras de video, o equipo de grabación de audio (nada con lentes desmontables, tripies, zooms grandes etc.).

•PERFUMES: Desodorantes, pinturas.

•MALA VIBRA: A toda persona que ponga el desorden será retirada del lugar.

