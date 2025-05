Estadio GNP: Estos son los peores y mejores lugares para ver un concierto

El Estadio GNP Seguros, antes conocido como Foro Sol, se ha consolidado como uno de los recintos favoritos para artistas nacionales e internacionales que se presentan en la Ciudad de México. Su gran capacidad y ubicación lo convierten en un espacio ideal para disfrutar de conciertos masivos.

Los peores lugares del Estadio GNP Seguros

Aunque el estadio puede albergar a más de 60 mil personas, no todos los lugares ofrecen una buena experiencia visual. De acuerdo con distintos sondeos y opiniones de asistentes, las secciones 7, 8, 9 y 10, así como las gradas Naranja C y Verde C, son consideradas las peores zonas del recinto.

Esto se debe a que las estructuras del estadio pueden obstruir la vista al escenario, lo que dificulta apreciar el espectáculo. Si bien el audio general es bueno, la visibilidad en estas zonas es limitada.

Los mejores lugares para disfrutar un concierto

Por otro lado, las mejores zonas para vivir un concierto en el Estadio GNP Seguros son las siguientes:

-General A: ofrece una vista cercana al escenario, aunque se debe considerar que no hay asientos y se permanece de pie durante todo el show. En algunas ocasiones, esta zona se transforma en Platino, con asientos, dependiendo del artista.

-Zona GNP: está ubicada justo frente al escenario, con una excelente visibilidad y precios accesibles en comparación con otras zonas VIP.

-Boxes Oro y Diamante: ideales para quienes buscan una experiencia premium. Estas áreas incluyen asientos cómodos, servicio de meseros, comida, baños exclusivos y otras amenidades.

¿Cuánto cuestan los boletos?

El precio de los boletos en el Estadio GNP Seguros varía según el artista y la configuración del evento. Algunos espectáculos cuentan con precios accesibles, mientras que otros pueden superar los miles de pesos en zonas VIP.

Para conocer los costos específicos de cada concierto, se recomienda consultar la página oficial de Ticketmaster:

https://www.ticketmaster.com.mx

