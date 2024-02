Estalla huelga de los trabajadores del Monte de Piedad ¿Qué pasará con las prendas de los clientes?

Desde el primer minuto de este jueves 15 de febrero estalló la huelga del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, esto en las más de 300 sucursales en las que laboran al rededor de 2 mil 300 trabajadores y quienes piden entre otras cosas, una mejora salarial, la cual tiene años que no reciben.

Y es que después de varios meses de pláticas con el Nacional Monte de Piedad, de negociaciones y prórrogas, arrancó la primera huelga en la historia del Monte de Piedad, que tiene 248 años de existencia.

“Hoy, las opciones que la Institución tiene se ven drásticamente reducidas a partir de la huelga por parte del sindicato, lo cual deja a las partes sin acuerdo y una negociación trunca, en perjuicio de los trabajadores (que llevan tres años sin incremento salarial por la intransigencia de su dirigente) y del futuro de la Institución, cuya misión social se pone en riesgo.

“Esta situación no hace más que dañar al Nacional Monte de Piedad. No solo el tiempo sigue apremiando, sino que en este punto es obvio que el sindicato no cederá en su postura, ni mostrará el convenio de mediación a sus trabajadores, a pesar de que la Institución lo aceptó y firmó desde diciembre del año pasado”, informa el comunicado del sindicato.

El conflicto laboral entre el Monte de Piedad y sus trabajadores tiene más de año y medio sin resolverse, y aunque hace semanas los propios empleados dijeron que al llegar a un acuerdo con sus autoridades podrían abrirse las sucursales, esto no ocurrió.

En tanto, se informó que la institución estará en constante contacto con sus clientes, a quienes les aseguraron que sus prendas estarán completamente resguardadas sólo se hizo la solicitud de que la gente interesada esté pendiente de los canales oficiales del Monte de Piedad para ser informados de la situación.

