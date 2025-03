Estas empresas en Estados Unidos buscan trabajadores extranjeros y ofrecen visas legales

El Gobierno de Estados Unidos permite a trabajadores extranjeros llegar al país para cubrir vacantes en la industria agrícola. Este programa está regulado por una serie de requisitos que buscan garantizar el cumplimiento de las normas laborales y el bienestar de los trabajadores.

Se trata del programa H-2A, a través de este sistema, las empresas agrícolas pueden obtener la mano de obra necesaria para llevar a cabo tareas estacionales, mientras se asegura que los derechos de los empleados locales no se vean comprometidos.

Requisitos para el programa H-2A

Deberás realizar una solicitud presentada por el empleador o un agente autorizado. El primer paso consiste en obtener una certificación de trabajo temporal emitida por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL).

Tu solicitud debe incluir pruebas claras de que no se afectará la remuneración ni las condiciones laborales de los trabajadores locales. Si tu solicitud es aprobada la solicitud por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EUA (USCIS), los trabajadores que se encuentren fuera deben solicitar su visa H-2A a través de la Embajada o Consulado estadounidense en su país.

NOTA IMPORTANTE: El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que no es necesario que los trabajadores provengan de países específicos previamente designados como elegibles para el programa.

Lista de las 10 empresas que más trabajo ofrecen a extranjeros

NCGA & JOINT EMPLOYERS

FRESH HARVEST INC.

FOOTHILL PACKING INC.

FARM OP KUZZENS H2A LLC.

WAFLA

EMPIRE FARM LABOR CONTRACTOR LLC.

ELKHORN PACKING CO LLC.

ZIRKLE FRUIT CO.

AG LABOR LLC.

EVERGLADES HARVESTING AND HAUL

Incumplimiento de las normativas del programa H-2A

Si llegas a incumplir con estos lineamientos puede tener consecuencias graves, en el caso que se determine que el empleador ha violado las normativas laborales o las reglas del programa, el USCIS tiene la autoridad para denegar o revocar las peticiones de los empleadores.

Podrías recibir cobro de tarifas no permitidas a los trabajadores, como tarifas de colocación laboral. Los trabajadores que participen en el programa H-2A deben tener en cuenta que su estatus de trabajador temporal no puede exceder los tres años en total.

