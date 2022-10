Eugenio Derbez avanza en su recuperación y publicó su primera foto

El actor y comediante, Eugenio Derbez, sufrió un aparatoso accidente hace unas semanas, mismo que lo ha mantenido alejado del foco público, hasta ahora cuando el mismo Derbez publico una foto en redes sociales presumiendo el avance de su recuperación.

Este domingo Eugenio regresó a redes sociales, de las cuales se había mantenido alejado para centrarse en su recuperación, posteando una fotografía en sus Instagram Stories donde claramente se ve más recuperado.

Con el mensaje "This Is What Healing looks like", que se traduciría en "Así es como se ve la sanación", el comediante estaría calmando los ánimos de sus seguidores quienes han estado al pendiente de su recuperación.

Afortunadamente, la mejoría del comediante es notoria y los fans del mexicano se notan mucho menos inquietos tras el accidente luego de ver que Derbez está mejorando mucho más rápido de lo esperado.

Todavía no se sabe cuanto tiempo más estará en recuperación, se nota la mejoría y se espera que pronto no solo podamos ver a Derbez en redes sociales, esperemos verlo también en las alfombras rojas y en escena.

