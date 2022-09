Eugenio Derbez reapareció tras su accidente: "Me han tenido sedado, las últimas semanas he estado dormido"

Eugenio Derbez sufrió un accidente que le destrozó el hombro, por lo cual tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Después de días de aquella operación, el reciente ganador del Oscar reapareció para explicar a sus fans lo sucedido y no ocultó el dolor que aún siente por las secuelas del accidente, además de que contó todo lo que le que ha sufrido.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado. Los últimos seis meses prácticamente no estuve en mi casa; estuve dos veces y fue para cambiar mi maleta

Me encanta la adrenalina. Estuve en un río lleno de cocodrilos haciendo videos y no pasó nada. Esa noche regresando a mi casa, mi hijo me dijo que jugáramos a la realidad virtual. De repente tuve este accidente estúpido

En el momento en el que tropiezo, la realidad virtual me hizo creer que caía desde el edificio. No sé qué moví y me tropecé; me caí con todo mi peso sobre el codo y empuja al hueso, el húmero, y se me sale el hueso. Ahí supe que tenía una fractura muy seria”, explicó el actor a través de un Live de Instagram.

Además de todo, aseguró que le gustaría responder a todos sus fanáticos las muestras de cariño que le dejan, pero los dolores no lo han dejado hacerlo.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas prácticamente he estado dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he checado los mensajes. Gracias a todos. No les puedo contestar a todos, pero sí los leo”, finalizó.

