Exigen justicia tras video donde jóvenes embriagan a perrita callejera en Chihuahua

Un video difundido en redes sociales muestra a un grupo de jóvenes dentro de un vehículo en Ciudad Madera, Chihuahua, obligando a una perrita a beber alcohol mientras transitaban por las calles. En las imágenes, se observa cómo una de las jóvenes sujeta al animal por el cuello y le vierte cerveza en la boca, mientras el resto del grupo ríe y celebra el acto.

En las imágenes, se observa cómo una de las jóvenes sujeta al animal por el cuello y le vierte cerveza en la boca./ Captura de pantalla

El video fue compartido por uno de los implicados con un mensaje que causó indignación: “si se les perdió un perro, no se preocupen, lo traigo en la peda”.

La viralización del video generó fuertes críticas en redes sociales. Usuarios exigieron a las autoridades locales identificar y sancionar a los responsables. Organizaciones protectoras de animales también solicitaron que se aplicaran las leyes correspondientes para castigar a los agresores y prevenir futuros incidentes similares.

¿Qué medidas están tomando las autoridades?

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación para identificar a los jóvenes responsables del maltrato animal. Según se informó, los responsables podrían enfrentar cargos conforme a la Ley de Bienestar Animal del estado, que prohíbe suministrar bebidas alcohólicas a animales sin fines terapéuticos, y las sanciones incluyen multas y penas de prisión dependiendo de la gravedad del acto.

La Fiscalía de Chihuahua inició una investigación para identificar a los jóvenes responsables del maltrato animal. / FB

Reacción de la comunidad y expertos

La comunidad digital mostró un firme rechazo hacia los responsables utilizando hashtags como #JusticiaParaLaPerrita y #MaltratoAnimalChihuahua, promoviendo denuncias y campañas de concientización sobre el respeto y cuidado de los animales.

La Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua (UPNECH) emitió un comunicado: “Estos actos no representan los valores que promovemos; estamos colaborando para que se realicen las denuncias pertinentes y se apliquen las sanciones correspondientes. Estamos trabajando en ello y se harán las gestiones y las sanciones correspondientes. Lo estoy haciendo de manera personal”.

La Universidad Pedagógica Nacional de Chihuahua (UPNECH) emitió un comunicado. / FB

Especialistas en bienestar animal comentaron que “este tipo de actos reflejan una falta de educación y empatía hacia los seres vivos”, y enfatizaron la importancia de fomentar valores de respeto y responsabilidad para prevenir casos de maltrato.

Especialistas en bienestar animal comentaron que “este tipo de actos reflejan una falta de educación y empatía hacia los seres vivos”. / RS