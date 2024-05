Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le fue infiel por más de 2 años

En 2023, Werevertumorro y Fernanda Blaz anunciaron públicamente el fin de su relación, la cual había durado casi siete años. Aunque inicialmente mencionaron que habían terminado en buenos términos, más tarde se reveló que no fue así.

Los influyentes, que compartían un canal de YouTube, comenzaron a insinuar problemas en las redes sociales, lo que generó especulaciones sobre posibles infidelidades, tema que Fernanda Blaz ha abordado.

Fernanda Blaz acusa a Werevertumorro de serle infiel

Fernanda Blaz reveló detalles sobre su relación con el influencer mexicano Gabriel Montiel, y la posible razón detrás de su ruptura, vinculada a una infidelidad. Esta información se viralizó a través de un video del tiktoker Eddy Nieblas. En un directo de Instagram, usuarios le preguntaron a Fernanda si tenía curiosidad por hablar con la nueva pareja de Gabriel.

"¿No te daba curiosidad hablar con la otra morra?"cuestiona un seguidor a lo que Fernanda responde: "Pues si sigue con ella, como me va a dar curiosidad".

Fernanda Blaz sugirió que su pareja anterior llevaba una "doble vida", manteniendo una relación paralela durante dos años y medio mientras aún estaban juntos. Blaz solo se habría dado cuenta de esto casi al final de su relación, cuando decidió ponerle fin de manera definitiva al vínculo con el youtuber.

"Estuve con una persona 7 años de relación y nunca supe quien era esa persona... Yo si me hubiera enterado antes de que siempre me fue infiel jamás, jamás me hubiera quedado", comentó.

Durante la conversación, Fernanda Blaz reveló que durante su relación surgieron varios problemas, incluyendo disputas sobre la monetización de sus videos de YouTube, donde el dinero se depositaba en la cuenta de Gabriel. Además, Fernanda compartió que después de terminar su relación con Werevertumorro, se enteró de su infidelidad a través de un hilo de X . Expresó que habría preferido que Gabriel Montiel le hubiera sido sincero sobre su deseo de terminar la relación en lugar de engañarla.

“Claro que me debió de haber puesto el cuerno, pues claro, todos preferimos eso, que en lugar de verme la cara, en lugar de burlarse de mí me hubiera dicho: 'sabes que Fer, ya no estoy feliz contigo'”.

