Florencia Alduncin denunció agresión de policías en Querétaro y teme por su vida

La conductora de Televisa Querétaro, Florencia Alduncin, denunció a través de sus redes sociales que fue agredida por policías de Querétaro el 10 de mayo. Tras haber estado involucrada en un choque automovilístico con otra mujer, la conductora sufrió ataques por parte de los funcionarios.

El suceso ocurrió en el Boulevard Fernando Quintana. El problema empezó porque la conductora del otro vehículo no tenía seguro, por lo que se quiso dar a la fuga y lo que provocó que la influencer tratara de increpar a la señora.

Tras la fuga de la contraparte, el seguro de Florencuia llegó al lugar de los hechos para hacerse cargo, por lo que ella se fue y ahí empezó el caos. "Yo me fuí y a los cinco minutos ocho patrullas fueron detras de mí. Se metieron a mi coche, me sacaron de los pelos y me pegaron", declaró Alduncin.

#LosGrillosSG Querétaro, 12 mayo 2023.- Florencia Alducín relata que el día 10 de mayo ella iba con prisa a ver su madre y estaba manejando por carriles centrales de Bernardo Quintana, en la ciudad de Querétaro cuando de repente una mujer se cruza y la choca.

Asimismo, la modelo también mencionó que fue privada de su libertad sin motivo y que fue víctima de abuso sexual, pues los policias la tocaron sin su consentimiento en repetidas ocasiones dentro de la patrulla.

De igual forma, Florencia dijo que el peritaje arrojó 43 lesiones, que durante el trayecto fue agredida fisicamente y que durmió en los separos sin poder realizar alguna llamada.

Alduncin dijo: "hago responsable al gobierno de Kuri, a la Fiscalía General y a todo el Gobierno de Querétaro porque nunca me dejaron tomar una declaración".

El Gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, ya se puso en contacto con ella y la búsqueda de los violentadores ya está activa y se comprometió a dar pronta resolución al caso.

