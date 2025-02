Función de dictado del iPhone transcribe la palabra "racista" como "Trump" ¿Qué dice Apple al respecto?

Apple está en la mira después que una función de texto a voz, transcribe momentáneamente la palabra "racista" como "Trump".

"Somos conscientes de un problema con el modelo de reconocimiento de voz que impulsa el dictado, y estamos implementando una solución hoy", informó un portavoz de Apple.

Alex Jones is right. If you say “racist” in speech to text on Apple iPhone, it flashes “Trump”.



Apple… YOU ARE SCUM pic.twitter.com/lURoj2Poj4

— Trent Steele (@KarenMommyDomme) February 25, 2025