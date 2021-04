Germán Rosete invita a adultos a quitar miedos del e-commerce

Germán Rosete, mexicano que se especializa en plataformas digitales y negocios en internet, reveló que con todo y que la pandemia del Covid-19 ha disparado el comercio electrónico, todavía hay un un gran segmento de la población, principalmente adultos mayores, que todavía tienen serios problemas para adentrarse en el mundo digital.

Germán Rosete le recomendó a los adultos mayores, que podrían encuadrarse según estudios en personas mayores a 55 años y que son las que normalmente más batallan por convivir con la tecnología, que se quiten el miedo de adentrarse al e-commerce y que comiencen a familiarizarse con distintas aplicaciones a través de los teléfonos inteligentes o una computadora.

“Hay un segmento de la población que tiene problemas todavía con el comercio digital, y el consejo es que se empiecen a familiarizarse con las aplicaciones, no precisamente que lleguen ya a comprar algo en internet, pues ese es el miedo, pero me he dado cuenta que una vez que empiezan a familiarizarse con apps que les gustan más pierden un poco ese miedo, y ahorita, por ejemplo hay niños o nietos de esas personas, manejan mejor el teléfono que ellos, pero les enseñan que ellos también lo pueden hacer”, expresó el empresario mexicano Germán Rosete.

El mexicano Germán Rosete cree que los dispositivos de voz serán una herramienta muy útil para los adultos mayores en un futuro cercano, pues ve una tendencia de crecimiento a comenzar a ordenar cosas a través de la voz.

“Creo que habrá, todavía no sale, pero habrá una tendencia a pedir, solicitar y comprar cosas por dispositivos por voz, entones las personas que no están tan familiarizas con el teléfono les resultará más fácil ordenar cosas con su voz, pero creo que lo principal para los adultos mayores es que las personas se familiaricen y les ayudará poco a poco perder el miedo”, apuntó Germán Rosete.

Dispositivos de voz, como Alexa o Google Chrome, comenzarán a tener más auge. El empresario Germán Rosete señaló que la inteligencia artificial aplicada al marketing será algo que a mediano plazo tendrá mucho crecimiento.

“Ahora, viene la inteligencia artificial aplicada al marketing, todo se seguirá subiendo a digital. Los dispositivos de voz comenzarán a tener más crecimiento”, expresó Germán Rosete.

La realidad es que el comercio electrónico llegó pata quedarse, y más tras la pandemia del coronavirus. Germán Rosete señaló que millones de adultos mayores que han estado resguardados en sus casas en todo el planeta, ahora han tenido que cambiar la forma de adquirir cosas.

"Algunos se rehusan todavía, pero ya vieron que deben hacerlo y es seguro, desde comprar algo hasta pagar un servicio, por lo que deben comenzarse a familiarizarse todos aquellos que no lo han hecho”, reiteró Germán Rosete.

