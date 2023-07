Gloria Trevi sorprende a los participantes al ingresar a 'La Casa de los Famosos'

Gloria Trevi causó asombro al entrar a 'La Casa de los Famosos' para convivir con los participantes del reality. El pasado sábado, Trevi hizo su aparición en el programa, emocionando a los concursantes con su presencia.

"Quiero agradecerles a todos por tenerme presente de una u otra manera en este lugar tan especial", expresó la intérprete de éxitos como "Pelo suelto" y "No querías lastimarme" frente a todos los concursantes.

Al ingresar, Gloria bromeó diciendo que sería una nueva participante, lo que generó emoción, especialmente en Wendy Guevara, gran fanática de la cantante. "Gloria Trevi, me declaro fan, de verdad bienvenida, disfruta de tu estancia", exclamó Guevara ante la presencia de la artista.

Gloria Trevi llegó a La Casa de los Famosos ✨#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2ONfKmks3c — (@madspinkis) July 15, 2023

Lo primero que hizo Gloria dentro de 'La casa de los famosos' fue presentar el video de su nueva canción, "Medusa". Después de recibir elogios por parte de los integrantes del reality, la cantante reveló la historia detrás de la canción.

"Un amigo mío me dijo: '¿Por qué no utilizas Medusa?' y me empezó a contar la historia, que es muy impactante. El dios Poseidón abusa de ella, pero en lugar de castigar a Poseidón, castigan a Medusa. Es increíble cómo las mujeres a veces nos portamos mal entre nosotras, aunque otras veces somos las más fuertes", comentó Trevi.

La cantante señaló que es una historia con la cual muchas personas pueden identificarse. Durante la charla, Sergio Mayer le preguntó a Gloria sobre su serie biográfica, a lo que ella respondió que no pensó que las cosas pudieran doler tanto.

"Miedo me da cómo la gente va a tomar muchas cosas que voy a decir sobre mí. Hay personas que me ven bonita como tú me ves, y qué tal si ven algo de mi vida y dicen: 'No es como yo pensaba' o '¿Cómo pudo cometer ese error tan grande?'", confesó Trevi.

La Jefa, como se le conoce a la presentadora del programa, sugirió que Gloria hiciera bailar a los participantes al ritmo de "Medusa", propuesta que todos aceptaron.

Luego, La Jefa llevó a Gloria al confesionario, donde la cantante compartió sus sentimientos al ver a todos los famosos encerrados.

"Veo muchas caras amigables, familiares, que me han acompañado de una u otra manera. Siento empatía con todos y cada uno de los integrantes, y agradezco a aquellos que me han defendido, aunque aquí no puedo mostrar ninguna preferencia", expresó Trevi.

Posteriormente, La Jefa le preguntó a Gloria si le gustaría pasar una temporada en 'La casa de los famosos'. La cantante respondió que le encantaría, pero debido a su trabajo no le es posible. Añadió en tono de broma que tal vez La Jefa la encerraría y no la dejaría salir.

Por último, Gloria destacó que los participantes se encuentran sumamente vulnerables y que cualquier comentario puede llevarlos a las lágrimas. A pesar de ello, resaltó su energía positiva y linda. Además, hizo un llamado a poner en contexto todas las situaciones, emociones y edades de los habitantes del reality.

