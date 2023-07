¡Tómala! Wendy Guevara discutió con Apio Quijano, quien dijo que ella venía de 'bajo mundo'

Después de casi seis semanas del estreno de La Casa de los Famosos México las polémicas y discusiones entre los participantes siguen llamando la atención de los usuarios de las redes sociales, pues ahora una pelea entre Wendy Guevara y Apio Quijano dejó impactados a todos sus seguidores.

Esta discusión fue durante la última fiesta del reality show, realizada el 14 de julio; ahí la influencer se enfrentó a Apio Quijano, con quien, hasta antes de esta discusión, se había llevado bien.

De acuerdo con las palabras de Guevara, previamente Mariana 'Barby' Juárez le había comentado que Apio habló mal de ella, esta acción le molestó a 'La Perdida' y optó por reprocharle a Quijano.

¿Qué fue lo que dijo Apio Quijano a Wendy Guevara?

Apio Quijano presuntamente discriminó a Wendy Guevara por haber vivido en la pobreza, ya que según la influencer 'La Barby' aseguró que el cantante la llamó de "bajo mundo".

Esto molestó demasiado a la creadora de contenido por lo que se arremetió en contra de Apio, además, aseguró que anteriormente 'La Barby' le expresó que no estaba bien que hablaran mal de ella siendo sus compañeros de equipo.

"Tú fuiste y me sacaste y me dijiste... Ella fue y me dijo: 'Oye que dice (Apio) que tú eres de bajo mundo'", comunicó Wendy a Quijano en frente de 'La Barby'.

Ante estos señalamientos, 'La Barby' contestó que no se acordaba de lo dicho, pero después confirmó que era verdad, por lo que Wendy le pidió a Apio que en caso de haberla llamado de barrio le dijera a la gente que no fue en "mal plan".

Apio Quijano, sorprendido, cuestionó a la influencer y le preguntó si era verdad lo que estaba diciendo de él, por lo que Wendy se acercó a él y quedando cara a cara le dijo que si estaba hablando de verdad.

Luego Wendy Guevara, molesta, se alejó de la mesa en donde estaban degustando sus alimentos, Apio con cara de incomodidad señaló que no entendía lo que estaba pasaba en ese momento, por lo que 'La Perdida' volvió con el cantante, lo levantó de su asiento y lo enfrento cara a cara.



"No, te lo digo porque no voy a ser la que me hago la verg*, porque no lo soy, pero ella me dijo: 'Ay porque ella no sabe lo que es sufrirlo' y yo dije pues sí, no sabe lo que es sufrirlo, te lo digo aquí ¿cómo ves?"

Apio Quijano contestó a la influencer que "cada quien sufre sus propias historias", además, quiso acercarse a Wendy Guevara para abrazarla, pero ella no accedió y se hizo para atrás.

"Pero, ¿por qué vienen y me lo dicen? ¿te duele o qué?", expresó Guevara.

La creadora de contenido afirmó que no le interesaba si le creían o no, pero aseveró que 'La Barby' fue quien le aseguró que Apio Quijano habló mal de ella.

"Yo no se qué te dijo (...) hay algo que quieres decir directamente", contestó Apio.

"Te estoy diciendo lo que me dijo y si no me crees me vale pa' pura verg*, cree lo que tú quieras".

Y aunque Apio expresó que jamás hablo mal de 'La Perdida', Wendy aseveró que el público sabe toda la verdad y que ella siempre ha mostrado su parte más honesta.

