Diego de Erice niega fraude en La Casa de los Famosos México

Diego de Erice, conductor de “La Casa de los Famosos México”, el programa más exitoso de la televisión y las redes sociales, platicó con RÉCORD sobre qué significa formar parte del reality show y del buen momento que vive en lo profesional.

A sus 36 años de edad, la vida le está dando la oportunidad de desarrollarse en las tres pasiones que tiene: actuar (en la telenovela “Eternamente Amándonos”), conducir un reality que ven más de 8 millones de personas y pintar.

No imaginaba el éxito de LCDLF

Sobre el éxito que ha tenido el programa, Diego es honesto y comparte que los ha sorprendido a todos. “Sí esperaba el éxito del programa, pero no que llegará a tal grado. Platicando con productores me dicen que estos números que está arrojando tanto en sus ediciones entre semana como el dominical no los tenían en el radar”.

Aunque Diego ha destacado como conductor en otros programas, para mucha gente que no lo ubicaba, ha sido una revelación, así que es agradecido: “Que hayan confiado en mí habla de que les gusta mi esencia, estilo y conducción. Y yo estoy entregando el 125 por ciento en mi trabajo todos los días y lo he disfrutado muchísimo. Es un gran trampolín en mi carrera”.

El también actor está tan comprometido con el programa que le queda poco tiempo para dormir y su vida personal: “Sí, estoy muy pegado y le dedico mucho tiempo a revisar y checar el material que me manda la producción, así como de las redes sociales. Estos meses han sido de poco descanso; si bien me va duermo 4 horas, máximo”.

Opina sobre los señalamientos de fraude

Recientemente, ha habido mucha controversia en torno al programa: que si hacen fraude, que si la producción entra a dar indicaciones, y la última, las declaraciones de Sofía Rivera Torres, quien aseguró que Sergio Mayer contrató granjas de bots, por lo que Diego nos dio su opinión:

“Yo creo que este programa, igual que cualquier partido de futbol donde tienes que apoyar a uno de los dos equipos, genera esta situación. Entonces, con este poder que tienen ahora las redes sociales de dejarte transmitir tu sentir, tenemos opiniones de muchísima gente y todos piensan diferente”.

Sin embargo, fue contundente: “En este afán de querer defender a nuestro equipo se hacen comentarios fuera de lugar o con dolo. Lo que sí te puedo decir es que el programa, pese a lo que se ha dicho y se ha hablado, cada día tiene más rating, y nada está improvisado.

La Casa de los Famosos no es un juego amistoso de futbol, es una guerra y van por 4 millones de pesos. Le puedo asegurar al público que los votos y el rating lo dan ellos; o sea, nadie infla los números. Así que sigan enganchados, porque esto se está poniendo muy bueno”.

Actualmente, Diego divide su tiempo entre la conducción del programa y la pintura, pues está preparando varias exposiciones de arte: “En mis tiempos libres estoy pintando porque aparte del programa estoy preparando tres exposiciones de arte muy importantes que tengo en España, para el próximo semestre. Aquí en la CDMX también voy a exponer en el WTC en agosto. Ya tengo 7 colecciones y más de 270 piezas”.

Para terminar, quisimos saber si el famoso conductor tiene pareja y nos confesó: “En este momento no es una prioridad para mí tener pareja, disfruto enormemente de mi espacio, tiempos y proyectos. No es que esté en una huelga sentimental, pero por ahora me siento tan pleno que no estoy buscando a nadie y estoy soltero”, finalizó.