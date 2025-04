Golpean a Kunno tras salir de un antro en Monterrey; denuncia ataque homofóbico

El influencer Kunno, quien hace poco se volvió tendencia por estar tomando junto a Christian Nodal, denunció que unas personas lo golpearon tras salir de un antro en Monterrey y lo insultaron por su orientación sexual.

“Yo ya estaba pasado de copas y decidí salirme por mi cuenta y mis amigos se iba a quedar en la discoteca. Al momento de salir, como no me agarraba el internet dentro de este establecimiento no había pedido el Uber como para salir directamente al carro”, narró.

Kunno explicó cómo lo golpearon entre tres o cuatro personas / Redes Sociales|

Kunno narra momento del ataque

Un tanto triste por lo que vivió, el creador de contenido continuó explicando que estando afuera pasó junto a tres o cuatro personas, las cuales le empezaron a decir cosas homofóbicas porque cree que traía brillos en la cara.

“Esto fue en San Pedro… me empiezan a gritar muchas cosas homofóbicas y obviamente sí me asusté mucho, yo creo no me reconocieron o a lo mejor sí”, declaró en un video que subió a sus historias de Instagram.

De un puñetazo le abrieron la ceja, luego de insultarlo / Redes Sociales|

Aunque trató de no darle importancia a los insultos porque no le afectan los comentarios, se dio cuenta que lo empezaron a perseguir, por lo que corrió hasta que lo alcanzaron y luego lo golpearon en la cara.

“Me agarraron y no de ellos me dio un puñetazo aquí (en la ceja) y empecé a correr… Incuso por la adrenalina no sentía que estuviera sangrando de la cara”, relató.

Por último, el influencer lamentó que esto le haya pasado en pleno 2025 y menos en su propia tierra, lo que calificó los hechos como un ataque de homofobia.

Kunno lamenta que este tiempo sigan los ataques homofóbicos / Redes Sociales|

