Grupo Firme: Eduin Caz consumió una droga luego de la pelea del Canelo que "Le pegó muy mal"

Saúl "Canelo" Álvarez venció a Gennady Golovkin el pasado 17 de septiembre en Las Vegas, Nevada, tras su victoria el pugilista mexicano organizó una fiesta donde, entre sus invitados, se encontraba Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme.

En esta fiesta Caz sé mal paso y le cargo la mano a sustancias que no conocía, así lo declaró en una entrevista con Nicky Jam donde asegura que no sabe que fue lo que consumió, pero lo que si sabes es que "le pegó muy mal"

"Traían unas gomitas y me dieron una gomita... ya andaba 'happy' y me comí una gomita... como a la media hora ya miraba yo como a 100 gentes paradas esperándome para la foto. Me agarré corriendo entre las maquinitas y la gente: 'Eduin una foto'. Yo andaba en otro mundo, me sentía 'The Walking Dead' corriendo", aseguró.

La fiesta ocurrió una semana antes de que Grupo Firme se presentará en el Zócalo de la CDMX, mismo que abarrotaron con un récord de 280 mil personas reunidas en el primer cuadro de la Ciudad de México.

Caz afirmó que la droga la ingirió para no dormirse, esperaba mantenerse despierto pero al no saber que fue lo que consumió resulto ser algo más fuerte y terminó por "pegarle muy mal"

