Grupo Frontera y Morat juntos: Esta es la letra de la canción que se está viralizando

Grupo Frontera está que no se la cree, pues por fin logró un dueto con una agrupación que tanto les gusta: ¡Morat!

¿Y cómo sabemos que los texanos admiran a los colombianos?, pues muy fácil; solo basta recordar que ellos se dieron a conocer por interpretar el tema ‘No se va’.

Grupo Frontera y Morat unen fuerzas

Pero como estamos en el mundo de las colaboraciones, esta fusión está causando sensación y más por que la canción ‘Los Dos’ se está comenzando a viralizar en TikTok a un día de su salida.

Así que apréndete la letra para que subas tu video en la plataforma y, chance, en una de esas te haces viral y Grupo Frontera o Morat te suben a sus redes.

Va la letra de 'Los Dos'

Va un mes,

y en mi cabeza tengo el mundo al revés.

Aún sigue en mi cajón tu vestido,

y tú no te has ido.

Pensando en que el viernes,

será otro más de esos típicos viernes,

tomando en nuestro bar preferido,

bailando en el ruido,

Pero no estás,

qué mierda estar borracho sin ti,

buscando en alguien más secar mis lágrimas,

por eso sigo aquí.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas.

Oyendo la canción de nosotros dos,

quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada,

y otra vez me dice adiós.

Si supieras que aquí estoy

ahogándome en alcohol para salvar al corazón.

Da igual que ese mensaje exista porque al final,

por esta noche voy a negarlo,

pero mañana quiero escucharte y por eso no pienso borrarlo.

Loco y perdido me he convencido,

si no respondo tú no te has ido,

si dices que no vas a volver,

dime qué más puedo perder.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas.

Oyendo la canción de nosotros dos,

quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada,

y otra vez me dice adiós.

Pero no estás,

qué mierda estar borracho sin ti,

buscando en alguien más secar mis lágrimas,

por eso sigo aquí.

Jugando a que no me pasa nada, nada, nada si no estás.

Jugando a que el mundo no se acaba cada vez que tú te vas

Oyendo la canción de nosotros dos,

quemando esa maldita nota de voz,

que un día me llegó de la nada,

y otra vez me dice adiós.

Si supieras que aquí estoy,

ahogándome en alcohol para salvar al corazón…

AQUÍ LA CANCIÓN DE 'LOS DOS'

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: VIDEO: PASAJEROS CAPTAN BALACERA EN PLENO METROBÚS