Guerra de Chistes: “Fuimos el cambio en la comedia dentro de la televisión”

El éxito que ha tenido Guerra de Chistes dentro de la televisión hizo que La Wanders Lover, Juan Carlos Casasola, Radamés de Jesús y Juan Carlos 'El Borrego' Nava llevaran su espectáculo fuera de la pantalla para presentarse en otros estados del país y fuera de México.

En entrevista con Contra, Radamés nos contó que tiene una presentación este jueves en el Teatro Ferrocarrilero y además nos dijo cómo viene la nueva temporada de su show, donde tendrán de invitados comediantes e influencers de la vieja y nueva escuela.

¿Tienen una presentación en puerta?

“Somos los originales y nos vamos a presentar este 7 de diciembre en un teatro que todo mundo conoce, el Ferrocarrilero, para toda la banda del centro”.

¿Sería su última presentación del años?

“Todavía tenemos varias presentaciones, terminamos de trabajar el 23 de diciembre porque esas fechas son familiares, normalmente nosotros ya después de 18 años juntos en Guerra de Chistes, luego no estamos con la familia y después del 23 son fechas con la familia”.

Con su programa rompieron con lo establecido…

“Nosotros fuimos un parteaguas de la comedia de los chistes, de la realidad del mexicano, nosotros o en mi caso somos intérpretes de lo que sucede en la sociedad. Los chistes no los inventamos nosotros, los chistes ahí están, pero en la televisión mexicana, que estaba muy restringida, era el humor muy blanco y en televisión de paga decidimos hacerlo como si estuvieras en la sala con tus cuates. Fue un fenómeno Guerra de Chistes y fuimos el cambio, porque la gente decía: ‘¿Cómo crees, no puede ser posible?’”.

¿Hubo alguien o algo que los censurara?

“Sí teníamos como dos palabras que no tocábamos, si de repente arriba entre los directivos sí había algo de: ‘¿Qué onda?’. Pero también había otros directivos que decían: ‘Pero estos weyes nos están dando rating que en la vida nos habían dado’, era como un qué hacemos y nos dejaron. Y también no nos metíamos con política, con cositas así”.

Se enfrentan a la 'Generación Cristal'…

Antes no había tanta bronca, hoy dices algo y todo mundo se ofende, pero eso sucede porque no nos acordamos de nuestras raíces. El mexicano es una raza bien chida que siempre nos hemos reído, somos la única raza que hemos aprendido a reír hasta de la muerte y así somos. Entonces las generaciones nuevas no entienden esa onda. ¡No nos estamos burlando de nadie!, son chistes que existes desde hace años, nada más nosotros los estamos plasmando a nuestro estilo”.

¿Entonces hay doble moral…?

"Siempre hay una doble moral, somos mustios. Vas por la vida diciendo: ‘Por mi culpa, por mi culpa…’ y entras a la casa y por el c*lo, por el c*lo. Y hoy por hoy no podemos tapar el sol con un dedo. Hoy por hoy lo que sucede en las redes, ya lo que nosotros decimos, ya somos 'Heidi', porque ya lo que ven y escuchan de música los chavos se ha revolucionado, se ha abierto cañonsísimo”.

¿Habrá nueva temporada Guerra de Chistes?

"Regresamos los originales de Guerra de Chistes con grandes invitados, ahorita estoy en el foro grabando 30 capítulos con grandes invitados, nos acompañan los nuevos, los viejos, los influencers más gruesos”.

¿Hay una evolución en Guerra de Chistes?

“No, tal vez la evolución pueden ser los nuevos invitados como una Wendy Guevera, un Escorpión Dorado, Brincos Dieras. También los grandes como Jo Jo Jorge Falcón, Teo González, JJ, El costeño”.

