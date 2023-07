Paul Reubens, Pee-wee Herman, muere a los 70 años víctima de cáncer

Pee-wee Herman, murió el 30 de julio a los 70 años de edad, tras una larga lucha contra el cáncer. El actor Paul Reubens , recordado por interpretar a

La noticia de su fallecimiento hizo eco hoy luego de que a través de su cuenta en Instagram apareciera una fotografía del fallecido actor caracterizado como el personaje que le dio fama, con el siguiente mensaje:

“Anoche nos despedimos de Paul Reubens, un icónico actor, comediante, escritor y productor estadounidense cuyo amado personaje Pee-wee Herman deleitó a generaciones de niños y adultos con su positividad, fantasía y creencia en la importancia de la bondad”.



En una segunda parte del comunicado, se da a conocer que Reubens inició un tratamiento contra el cáncer años atrás:

“Paul luchó contra el cáncer con valentía y en privado durante años con su tenacidad e ingenio característicos. Un talento dotado y prolífico, vivirá para siempre en el panteón de la comedia y en nuestros corazones como un amigo preciado y un hombre de notable carácter y generosidad de espíritu”.

Paul Reubens, un icono del cine polémico

Paul Reubens nació en Peekskill, Nueva York y desde joven descubrió su pasión por la actuación. Se formó en teatros y en círculos de improvisación.

Pew-wee Herman, un personaje que al principio estaba más cerca del humor negro que de los chistes familiares, fue creado por el propio Herman tras dejar la universidad.

Durante la primera mitad de los años 80, Pew-wee Herman se volvió un personaje de culto y llevó a Paul Reubens a trabajar con la cadena HBO.

Sin embargo, la fama llegó en 1985 gracias al filme Pee-wee's Big Adventure, dirigido por Tim Burton, quien también comenzaba a abrirse paso en Hollywood.

Este filme fue la antesala a una secuela y otros proyectos que lo catapultaron como una estrella infantil durante la segunda mitad de los 80 y principios de los 90, cuando un escándalo sexual opacó su carrera.

En julio de 1991, tras tomarse un descanso de su personaje, Paul Reubens fue detenido en Sarasota, Florida, tras ser pillado masturbándose en un cine para adultos, caso que acaparó los titulares de los medios.

El actor fue procesado bajo el cargo de “exhibicionismo indecente”.

De acuerdo con CNN Español, Paul Reubens informó a su círculo más cercano de su enfermedad previo a su muerte:

“Acepten mis disculpas por no hacer público lo que he estado enfrentando en los últimos seis años. Siempre he sentido una gran cantidad de amor y respeto por parte de mis amigos, fans y simpatizantes. Los he querido mucho a todos y he disfrutado haciendo arte para ustedes”.