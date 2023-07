Randy Meisner: ¿Qué es EPOC?, causa de la muerte del cantante The Eagles

Randy Meisner, cantante, bajista y fundador de The Eagles, murió el 26 de julio a causa de complicaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) a los 77 años de edad, anunció la agrupación a través de su página oficial.

Los integrantes de Eagles rindieron un homenaje póstumo a Meisner mediante una fotografía de los años 70, la época dorada del grupo, en la que pedían por su eterno descanso.

Randy Meisner incursionó en la industria musical formando parte de bandas locales de Los Ángeles a finales de los años 60. En 1971 fundó The Eagles, banda con la que alcanzaría el éxito internacional.

Fue miembro activo del grupo hasta 1977, cuando emprendió proyectos por separado. Sin embargo, fue pieza clave en la creación de los álbumes más aclamados de la banda: Desperado (1973), One of These Nights (1975) y el clásico Hotel California (1976).

¿Qué es la EPOC?

Meisner luchó contra las complicaciones de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) durante años, pero cuáles son los síntomas y afectaciones que causa este padecimiento.

La EPOC es una enfermedad respiratoria crónica que provoca obstrucción del flujo de aire en los pulmones. Los síntomas incluyen tos, dificultad para respirar y producción de esputo. Los tratamientos pueden incluir medicamentos broncodilatadores, terapia respiratoria y cambios en el estilo de vida.

De acuerdo con la OMS, es la tercera causa de muerte en el mundo, y en 2019 ocasionó 3,23 millones de defunciones.