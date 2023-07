Laura G llora en su adiós a VLA; rumoran que TV Azteca no quiso renovarle sueldazo

Laura G se convirtió en una de las conductoras más polémicas del matutino Venga la Alegría , algunas ocasiones por desacuerdos y peleas con sus propios compañeros, y otras porque el público en redes sociales era muy rudo con ella.

Desde que la regiomontana llegó a TV Azteca en 2017, su ingreso causó revuelo porque trascendió que la habían contratado con uno de los sueldos más altos de la televisora, así como con varios privilegios por ser una de las consentidas del anterior productor, Dio Lluberes.

TV AZTECA le ofreció renovar contrato a LAURA G, ganando menos que MAURICIO BARCELETA y LUZ ELENA. Fue tal enojo de LAURA G ante la propuesta económica de AZTECA, que prefirió irse de la televisora antes que ganar menos que sus compañeros ‼️ pic.twitter.com/Bp7ZnaGtXQ — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 26, 2023

Finalmente, como el próximo 31 de julio llegaba a su fin el contrato de Laura G, el departamento de talento de Azteca, desde hace más de un mes le habló para hablar de su situación laboral.

Laura G: “No sé si me vaya a arrepentir”

Hace unos días, en redes sociales empezó a circular información que aseguraba que la verdadera razón por la que Laura G no continuaría dentro de la televisora es porque no estaba dispuesta a renovar su contrato y recibir un sueldo más bajo del que ella venía recibiendo.



Fue el pasado 24 de julio cuando la conductora decidió realizar un live en su Instagram y reveló los motivos sobre su salida:

“Llevo seis años de estar trabajando en una empresa maravillosa, pero estar en un matutino es demandante. Es un programa en el que tienes que estar de lunes a viernes como todos los trabajos, pero estoy en un momento de mi vida en el que mis hijos están creciendo y no me quiero perder absolutamente nada de ellos, quiero gozar a mi familia.

La verdad es que me cuesta mucho trabajo pedir permisos en el área laboral. Llevo desde los 13 años ininterrumpidos trabajando en la tele y es algo que amo”, dice Laura G en el directo.

“Claro que estoy renunciando de un horario y sueldo cómodo, me estoy arriesgando con mi empresa. Estoy temblando de miedo y hay veces que hay que decir ‘no’. No sé si me vaya a arrepentir, pero nunca sabré qué hay detrás de eso, sino me arriesgo. Se me cumplió el sueño de estar en un matutino y me estoy despidiendo con mucho amor”, le explicó a sus seguidores.

Así que este viernes 28 de julio, entre lágrimas y abrazos de compañeros como Kristal Silva, Sergio Sepúlveda, Patricio Borghetti, ‘Capi’ Pérez, Ricardo Caseres, Enrique Mayagoitia, Mauricio Barcelata, Tabata Jalil y Luz Elena González, se despidió con un emotivo video que le prepararon.

“Me está costando cinco huevos y medio irme de este programa.... El día que me muera sé que lo di todo y soy muy intensa. Vida sorpréndeme porque quiero seguir disfrutando”, dijo frente a la producción de VLA.