LCDLF: Mauricio Garza se engancha con Apio Quijano; ¡lo tuvo que calmar Ceci Galliano!

Vix la transmisión de la post Gala, que conducen Cecilia Galeano y Mauricio Garza. Entre sus invitados estaban Ferka y Apio Quijano; sin embargo, la transmisión se puso tensa. La noche de ayer, después de la eliminación del octavo integrante de La Casa de los Famosos México, Jorge Losa , se llevó a cabo porla transmisión de la post Gala, que conducen. Entre sus invitados estaban; sin embargo, la transmisión se puso tensa.

De repente inició el tremendo pleito entre Apio y el conductor, pues mientras el cantante trataba de hablar y defender al Team Infierno, Mauricio lo interrumpió, a lo que después Apio comento:

“Me interrumpiste para una tontería, ¿es en serio? ¿Cómo es que estás trabajado aquí Mauricio? ¿Para eso me invitaron aquí? Y posteriormente Mauricio comento: “¡Ah no, bueno!, que si quieres ir, te puedes ir… A mí nadie me va a estar amenazando”.

Mauricio Garza corre a Apio Quijano de la Post Gala de este domingo en #LaCasaDeLosFamososMx

Tremendo agarrón el que se dieron pic.twitter.com/J8qb1KC2lN — Estrado Digital (@EstradoDigital) July 31, 2023

Posteriormente, Apio se levantó y en medio de todo esto, Cecilia Galeano trataba de calmar los ánimos y le repetía al Apio “tú eres el anfitrión, no pasa nada”, y le decía a su compañero “ya Mauricio”, pero el conductor seguía molesto y discutiendo con el invitado.

Finalmente, Apio se volvió a sentar y explicó su posición.

Las redes inmediatamente se prendieron y entre los comentarios que se generaron decían:

“¡Se puso bueno el chisme!, Mauricio siempre metiendo la pata! Seguro lo mandan de descanso otra vez”, “Nene los protagonistas del programa son los habitantes, nefasto correr del foro a uno de ellos, ojalá te manden a descansar de nuevo unos 2 o 3 meses”, “Mauricio Aterriza bien tu idea y lo que quieras decir y luego hablas jajaja”.