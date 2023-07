Nietos de Talina Fernández, los grandes ausentes en misa en honor a la conductora

28 de julio se cumplió un mes del fallecimiento de la querida murió a los 78 años a causa de complicaciones derivadas de leucemia. Por tal motivo, sus hijos Pato Levy realizaron una misa para despedirla en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Lomas de Chapultecpec. El pasadose cumplió un mes del fallecimiento de la querida Talina Fernández , quien. Por tal motivo, sus hijos Coco y realizaron una misa para despedirla en la Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús, en Lomas de Chapultecpec.

Ambos hermanos reiteraron que entre ellos no hay problemas ni rencillas como familia. Sin embargo, llamó la atención que ninguno de los hijos de la fallecida Mariana Levy asistieron a la misa, así como tampoco su último novio de ‘La Dama del Buen Decir’, el señor José Manuel Fernández.

Pato Levy comentó que todos están unidos, que nadie se está peleando por nada, porque el testamento es claro.

Al término de la misa de despedida, esto fue algo de lo que comentó Pato, el hijo menor de la comunicadora:

“Nunca dejaré de extrañarla, siempre la voy a recordar y al final la vida sigue y sigue siendo bonita. No se me ha ocurrido ir con un tanatólogo, he estado muy ocupado. Yo quiero vivir mi dolor por ahora y tengo que solucionar un montón de cosas ahora que no está mi mamá. Ella era la matriarca de todos los que estábamos debajo de ella y hoy digo que tengo el honor de que ella haya sido mi madre”.

Y aun cuando han circulado rumores de pleitos y desacuerdos entre los hermanos, por la herencia de su madre, ellos niegan rotundamente esta situación:

“No hay pleitos, estamos unidos, el testamento está más claro que nada; nadie se está peleando, todos estamos en buenos términos, tanto Coco como yo. Mis sobrinos también aceptarán lo que dejó mi mamá porque realmente lo dejó muy claro y no tienen por qué molestarse entre ellos. Mi mamá siempre fue la de la idea de repartir todo entre nosotros sus hijos y todos sus nietos, porque lo que le tocaba a Mariana se debe repartir entre sus tres hijos, así que creo que ya no habrá ningún problema”.

Aunque ni Coco ni Pato han revelado cuando se abrirá el testamento de ‘La Dama del Buen Decir’ nos enteramos de que se tiene pensado que eso suceda el próximo 8 de agosto.

La médium Concetta les dijo a sus hijos que se les aparecería

Después de la partida de Talina, su amiga, la médium Concetta Bertoldi, les dijo a sus hijos que la comunicadora sí está con Mariana.

“Me acuerdo de que mi mamá platicaba con Concetta. Ellas se hicieron muy amigas y platicaban también con Mariana. Ya hablamos con ella (Concetta), nos dijo cosas muy impresionantes y extrañas, hablamos con ella por teléfono y lo primero que me dijo fue ‘lo siento mucho, su mami está bien, no se preocupen por ella, está con Mariana y con sus familiares que tanto quiso.

También está con una persona con la que estuvo muchos años que empieza con la letra G’, y pues Concetta no tenía ni idea de que mi papá se llamaba Gerardo, ni que se murió un año después de Mariana. Siempre mi mamá decía que el día que ella muriera todos la iban a estar esperando para darle la bienvenida y realmente espero que así sea y que no esté dando vueltas por aquí preocupada por sus hijos”, dijo Pato.

Por su parte, Coco Levy reveló que Concetta le dijo que se le manifestaría en forma de pájaro: “Todavía duele mucho y es difícil entender que ya se fue… sigo en shock. Hablé con Concetta hace aproximadamente 10 días, y me dijo que me iba a venir a ver en forma de pájaro”.

Nadie supo el motivo de la ausencia de sus tres nietos, hijos de Mariana Levy, de su último compañero sentimental.

Aunque se esperaba que esa tarde llegarán los tres hijos de Mariana Levy, eso no ocurrió. María, a quien Talina también crío como a una hija para ella, no lo hizo, así como tampoco Paula, quien recientemente regresó a vivir con su papá; ni José Emilio, que vive solo en Cuernavaca y está por iniciar un negocio de venta de playeras por internet.

Otra ausencia que llamó la atención fue la del señor José Manuel Fernández, con quien Talina tuvo un hermoso romance de año y medio y que la acompañó hasta sus últimos suspiros en el hospital, pero tampoco se supo el motivo de su alejamiento.

Su gran amiga Lolita Ayala reapareció con bastón

La que sí llegó con bastón y oxígeno fue su gran amiga, la periodista Lolita Ayala, quien desde 2015 enfrenta problemas de salud a consecuencia de caer de un helicóptero en el que viajaba, que derivó en una fractura de columna.

Conmovida por la partida de su casi hermana, como ella la consideraba, comentó: “La extraño un montón, era parte de mi vida, era tan simpática, era tan feliz de estar con ella que sí me hace falta todavía”.