Nieto de Talina Fernández dice estar "hasta la madre" de pleitos por la herencia

El pasado 28 de junio falleció la querida Talina Fernández , a los 78 años de edad, a consecuencia de leucemia terminal. A unos días de la triste partida de ‘La Dama del Buen Decir’, platicamos en exclusiva con su nieto, José Emilio Levy

El menor de los Levy habló sobre los últimos momentos de su abuela y cómo está la situación familiar tras su lamentable partida, pues recordemos que sus nietos María, Paula y José Emilio disputan en los juzgados la repartición de la herencia de su madre, Mariana Levy.

Sobre su sentir a unos días del fallecimiento de su abuela Talina, nos compartió: “Si te soy sincero, todavía me encuentro en negación. Quiero que me digan que es una broma y que me llamen para decirme que vaya a desayunar a casa de mi abuela. Estoy en shock”.

José Emilio Levy fue el último nieto en llegar al hospital donde fue internada la presentadora, y no pudo despedirse de ella: “Yo me entero que estaba hospitalizada justo el 28 de junio, el día que ella muere. Mi tío ‘Pato’ me escribió por la mañana y me dijo que a mi abuela le quedaban solo un par de horas de vida.

No tuve tiempo de despedirme, ya que estaba en Cuernavaca y tuve que agarrar el camión, y fue casi una ‘misión imposible’. Pero yo traté de hacer todo lo posible por poder llegar y decirle unas últimas palabras, aunque mi hermana Paula, al momento de llegar al hospital, se despidió por mí”, compartió José Emilio.

Pese a que en los últimos años no fueron tan cercanos, la partida de su abuela le dejó un hueco en el corazón: “Me hubiera gustado tener más tiempo para poderla disfrutar.”

Despedida de su abuela Talina

El hijo más pequeño de la querida Mariana Levy nos relató cómo se sintió al llegar al Hospital Español y ver sin vida a su abuela: “Fue un impacto, es la última imagen que ha pasado por mi mente estos últimos días. En lo único que puedo pensar es en el cuerpo sin vida de mi abuela. Cuando llegué todavía seguía calientita, pero el hecho de estar en el hospital platicando con ella, sin que me respondiera, fue algo muy fuerte. Le pregunté cómo estaba porque yo no lo podía creer”.

Y sobre lo que significó Talina en su vida, nos dijo: “Talina Fernández fue una persona que siempre me dio los mejores consejos de mi vida, siempre me daba inspiración para seguir adelante, ella me escuchaba, era muy buena compañera y fue alguien bastante importante en mi vida”.

“Me dio mucha lástima no haberla frecuentado por tanto tiempo, haberme distanciado de mi abuela es algo que hasta la fecha me duele, porque ella siempre estuvo para mí sin ningún interés, porque solo le importaba mi bienestar, pero lamentablemente siento que a veces le fallé como nieto”.

Cuando José Emilio tenía solo ocho meses de edad falleció su mamá, Mariana Levy, pero ahora que están juntas madre e hija, nos comentó: “Me hace sentir más tranquilo porque mi abuela sufrió mucho con la partida de mi mamá y ahora el hecho de que esté con ella me da mucha paz. Saber que ahora ambas se están llenando de puro amor y que son las más felices allá arriba en el cielo, me hace sentir mejor”, compartió el joven.

Al cuestionarle si ha tenido contacto con sus tíos ‘Coco' y 'Pato’ Levy después del fallecimiento de la querida comunicadora, nos contó: “Pato se ha puesto en contacto conmigo, es el que más me manda mensajes acerca de cómo estoy y él es el que ha estado pendiente de mí. (Con) ‘Coco’ no hemos tenido contacto. Espero que él esté bien y que sane su dolor” .

Del motivo que lo llevó a no asistir al velorio y funeral, José Emilio se sinceró: “El día que murió mi abuela tuve demasiados sentimientos encontrados que no me dejaban estar bien ni conmigo mismo; cuando llegué al hospital me interceptaron periodistas y me quitaron tiempo de estar con mi abuela”.

Y continuó: “Al salir hacia casa de Paula, la verdad estaba muy enojado. No quería ver a nadie al día siguiente”.

Habla de su encuentro con su hermana María Levy

Días antes de la muerte de Talina Fernández, María, Paula y José Emilio tuvieron su primera audiencia para acordar la repartición de los bienes que les dejo su madre, la actriz Mariana Levy.

Sobre su encuentro con María, nos dijo: “Para mí fue un momento muy incómodo porque no sabía si acercarme a ella o no, porque lo único que quería en ese momento es que estuviera feliz y en paz, porque sé lo que era mi abuela para María, para ella fue más que una abuela, fue su compañera durante muchísimo tiempo”.

“Yo sé lo mucho que ella la adoraba y quería dejar a un lado el tema de la herencia y solo llegar a darle un abrazo y un beso a mi hermana y decirle cuanto la amaba”.

Para José Emilio, la muerte de la matriarca de la familia ha sido un punto de quiebre: “Yo ya estoy hasta la madre de todo el tema de la herencia, me está volviendo loco y estoy harto de tener que estar destrozando a mi familia poco a poco; ya quiero resolver las cosas para lograr encontrar unión con mis hermanas”.

Esa unión todavía no se concreta, aunque hay avances en ella: “(En el hospital) María me abrazaba y me daba cariños todo el tiempo, me hacía sentir tranquilo y pues lo tomé como un ‘no te preocupes, eso a mí no me importa ahora’ y la verdad es que las acciones dicen más que mil palabras".

Sin embargo, José Emilio Levy sabe que eventualmente él y sus hermanas volverán a reunirse para intentar llegar a un acuerdo, el cual cree, puede concretarse.



“Creo que ya estamos a punto de finalizar, estamos en la tercera etapa, a punto de cerrarla y solo falta una más. Si ya no vuelve a haber trabas por parte de algunas personas, pienso que se va a resolver, porque la jueza ya está siendo empática, ya está viendo que esto lleva muchos años y está viendo la manera de resolverlo”.

“Ahorita no son momentos para sentarnos a hablar de esos temas, pero estamos esperando que se pague el adeudo que mi papá dejó de un millón de pesos por concepto de mantenimiento y se nos adjudicará la casa (en Cuernavaca, Morelos) para poder venderla y cuando lo hagamos todo ese dinero se dividirá entre tres".

Finalmente, al cuestionarle cuáles son sus planes a futuro, nos compartió: “Cuando se venda la casa tendré que buscar un lugar donde vivir, pero honestamente ya me quiero salir, cambiar de aires, me gustaría empezar con mis estudios en la UEAM (Universidad Autónoma de Morelos) y estoy tratando de ver la forma de estudiar derecho y salir adelante. Me encantan las leyes y, a pesar de que no me gusta la idea de tener que resolver problemas con mi familia, es algo que me llama la atención”, finalizó.