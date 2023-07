Nicola Porcella, exfutbolista, supuestamente abusado en la Casa de los Famosos

"La Casa de los Famosos" ha entrado en polémica luego de que los usuarios de redes sociales acusaran a Sergio Mayer, Poncho de Nigris y Wendy Guevara, tras la supuesta agresión sexual al exfutbolista Nicola Porcella, ocurrida durante el programa.

El incidente tuvo lugar en el cuarto del Team Infierno, donde se vió a Wendy Guevara y Sergio Mayer someter a Nicola Porcella a una supuesta agresión sexual. Durante el hecho, ambos concursantes derribaro a Porcella al suelo y le bajaron la ropa interior mientras este pedía en varias ocasiones que detuvieran la agresión.

Las risas de Poncho de Nigris, quien también estaba presente en la habitación, aparentemente agravaron la situación. En varios momentos de la grabación, se escucha a Nicola Porcella pedir que detengan el maltrato. "No, no, no... ya, ya, ya no juego", fueron algunas de las expresiones que se le atribuyen a Porcella mientras intentaba protegerse de la situación.

Tras el incidente, Nicola Porcella se retiró del cuarto para limpiarse, y al regresar con una toalla, Sergio Mayer supuestamente amenazó con usar un cepillo dental en su contra, sugiriendo que la agresión pudo haber sido más severa.

El episodio ha generado una reacción masiva en las redes sociales, con miles de usuarios condenando el comportamiento de los implicados y exigiendo medidas más severas por parte de la producción del programa para garantizar la seguridad y el respeto a los participantes.

