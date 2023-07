Gerard Piqué escoge entre Boca Juniors o River Plate

Gerard Piqué, exjugador del Barcelona y actual presidente de la Kings League, dio a conocer que equipo de la liga de Argentina es su favorito entre Boca Juniors y River Plate.

En una entrevista para el medio Olé, el exdefensa español fue cuestionado sobre si prefería a Boca o a River e incluso le dieron la opción de Newell´s Old Boys por Leo Messi, pero Gerard fue muy claro.

El español dijo que siempre ha tenido preferencia por River Plate, pues señaló que es un club parecido al Barcelona.

¿BOCA O RIVER, GERARD? Piqué se la jugó con Olé en España , en la previa de la final de la Kings League @FedeNogueira pic.twitter.com/HS5pnmOIyx — Diario Olé (@DiarioOle) July 29, 2023

"Bueno, siempre he tenido preferencia por River, tampoco te sabría decir porque pero si que me ha parecido simpre más Boca como el Real Madrid y River el Barça, y no te sabría decir por una razón en concreto, pero solo por esta asociación, te podría decir que River", señaló Piqué.

