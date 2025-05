Halle Bailey obtiene orden de restricción contra el rapero DDG por presunta violencia doméstica

Halle Bailey, cantante y actriz, obtuvo una orden de restricción temporal contra el rapero DDG, tras acusarlo de violencia doméstica durante su relación. La orden también protege a su hijo de 17 meses, Halo.

Según los documentos judiciales, Bailey señaló que DDG ejerció "abuso físico, verbal y emocional constante", incluyendo incidentes como golpes, empujones, humillaciones públicas y presiones económicas. La denuncia también menciona que el artista utilizó sus redes sociales para hostigarla indirectamente.

Uno de los episodios más graves se habría presentado en enero de 2025, cuando Halle relató que durante una entrega del niño, DDG la empujó con fuerza, la sujetó del cuello y la golpeó, lo que le ocasionó una fractura dental y moretones. La intérprete presentó fotografías de las lesiones como evidencia.

“De repente, la situación se volvió física entre nosotros”, dijo Bailey en los documentos. “Nos peleamos, forcejeamos y forcejeamos. En un momento, Darryl me jaló el pelo. Luego me golpeó la cara contra el volante, lo que me rompió un diente. Entonces dejé de defenderme porque tenía mucho dolor”.

Entre los hechos denunciados también se incluye un acceso no autorizado del rapero a la vivienda de Bailey. Según consta en la denuncia, DDG le habría enviado una imagen de su cama junto con un mensaje que decía: “Estoy en casa”.

Un tribunal de Los Ángeles ha emitido una orden que prohíbe a DDG tener contacto con Bailey y su hijo, así como acercarse a menos de 100 yardas de ellos. También se le impide hacer comentarios públicos sobre el caso. Se llevará a cabo una audiencia el 6 de junio para evaluar la extensión de la medida.

Bailey pidió que el rapero participe en un programa obligatorio de manejo de la ira y violencia doméstica de 52 semanas. DDG no ha comentado públicamente y sus representantes no han respondido a las solicitudes de información.

